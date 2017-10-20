После стрельбы в гараже в Уфе завели уголовное дело о покушении на убийство

О том, что в крупного предпринимателя стреляли в Уфе, первым сообщил телеканал "Россия-1.Башкортостан". Позже Life.ru стало известно имя пострадавшего. Это Павел Кабанов, владелец ООО "УфаЭнерго". По данным СМИ, в него стреляли четыре раза, один раз в голову, три раза - в живот. Бизнесмен госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.