Новоселье в разрухе: Застройщик в Уфе сдал бракованную многоэтажку

В самом доме ситуация еще хуже. Совсем недавно уложенная плитка на полу трескается, штукатурка на стенах крошится. Ни о какой эстетике подрядчики, похоже, и вовсе не думали: на стенах огромные разводы, на трубах - следы сварки, они даже не покрашены. Система электричества установлена с нарушениями: по словам жителей, лампочки постоянно перегорают. Однако самые большие неудобства вызывает то, что в доме до сих пор нет горячей воды, а батареи чуть теплые. В подвале дома постоянно стоит вода, которую по несколько раз в неделю откачивают насосами.