В сети кинокомплексов «Планета Кино» начался показ фильма «Геошторм»

Идея сценария к автору фильма пришла после общения с маленькой дочерью. В школе ей рассказали о том, что климат на планете серьезно меняется и не в лучшую для людей сторону. Так у режиссера родилась идея создания фильма, в котором рассказывается о том, как усилиями международного сообщества построена планетарная система спутников климатического контроля и предотвращения природных катастроф.