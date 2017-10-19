В сети кинокомплексов «Планета Кино» начался показ фильма «Геошторм»

Накануне в кинотеатре «Планета кино» состоялась премьера фантастического фильма-катастрофы «Геошторм». В режиссерском дебюте Дина Девлина снялись Джерард Батлер, Джим Стерджесс, Эд Харрис и Энди Гарсиа.
Идея сценария к автору фильма пришла после общения с маленькой дочерью. В школе ей рассказали о том, что климат на планете серьезно меняется и не в лучшую для людей сторону. Так у режиссера родилась идея создания фильма, в котором рассказывается о том, как усилиями международного сообщества построена планетарная система спутников климатического контроля и предотвращения природных катастроф.
«Геошторм» - классический голливудский блокбастер с изрядным количеством спецэффектов, динамичным сюжетом и популярными актерами. Здесь планету спасают не экологи и бурильщики, как, например, в прошлых лентах о наступившем апокалипсисе, а инженеры и космонавты.
В Уфе на предпремьерном показе фильма собрался полный зал IMAX. На традиционном розыгрыше призов, начавшемся за полчаса до показа фильма, присутствовали специалисты МЧС. Зрителям они рассказали об опасностях стихийных бедствий и напомнили о главных правилах оказания первой медицинской помощи.