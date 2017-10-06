Можно ли дать второе дыхание станкостроению в Башкирии

- Курс на импортозамещение, безусловно, нам помог, у нас идет рост объемов производства с 2015 года, практически двукратное увеличение, - говорит исполнительный директор НПО «Станкостроение» Александр Стерхов. – Если раньше мы выпускали 30-40 станков в год, то теперь 60-70. Основными заказчиками являются крупные госкорпорации – «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Ростех», «Росатом», в Башкирии – УМПО. По качеству сейчас наши станки ничем не уступают зарубежным аналогам, потому что у нас есть контракты, по которым мы полностью заменили импортные образцы. Конечно, и сейчас еще сохраняется такое отношение, что за рубежом лучше, а в России хуже: это еще с петровских времен тянется, когда немцам кланялись. Но сегодня требования к обслуживанию и сервису абсолютно одинаковы что у них, что у нас. Наши заказчики это знают, а потому проблем со спросом на нашу продукцию не возникает.