Можно ли дать второе дыхание станкостроению в Башкирии

Сегодня более 80% станков на российских предприятиях устарели или требуют замены. Спрос на качественное производственное оборудование постоянно растет. Медиакорсеть разбиралась, могут ли российские станки конкурировать с иностранными, и какова ситуация в отрасли в Башкирии.
О том, что станкостроение в России переживает не лучшие времена, эксперты говорили в последние лет десять. В советские годы эта отрасль была стратегической. Однако затем отсутствие значительных финансовых вложений привело к тому, что к 2010 году в мировых рейтингах по станкостроению страна «скатилась» в третью десятку. Однако в последние годы ситуация начала понемногу меняться. Безусловным толчком к этому стала ставка на импортозамещение. Как сообщает телеканал РБК, в этом году российские предприятия приобретут станков на 62 миллиарда рублей. Большая часть этих средство достанется иностранным производителям. Однако доля отечественного станкостроения понемногу растет. С 2015 года продажи российских производителей увеличились на 20 процентов.
- Свято место пусто не бывает - там, где ушли европейцы со своими санкциями, пришли другие производители с адекватным качеством и стоимостью товара, - сказал президент Торгово-промышленной палаты Россси Сергей Катырин в программе «Бизнес-вектор» телеканала РБК. - Где-то до марта 2014 года из Италии и Германии мы ввозили около 6000 станков. Сейчас 3000. Мы растём в станкостроении, у нас производство растёт по 12 процентов каждый год в эти три года после того, как санкции ввели. Из Резервного фонда правительством выделено 3 миллиарда рублей. Один миллиард как раз нацелен на то, чтобы новые партии, пилотные партии товаров субсидировать от 15 до 50 процентов. То есть потребитель может получить до 50 процентов стоимости пилотной партии станкостроения.
Кто в Башкирии производит станки
В отличие от многих российских регионов, где эта отрасль не развита в принципе, в Башкирии, как сообщили в региональном минпроме, действует несколько станкостроительных предприятий. Самое крупное из них - НПО «Станкостроение» (бывший Стерлитамакский станкостроительный завод -прим.). Предприятие было создано еще в 1941 году, а в 2012 вошло в состав Группы «СТАН» и сейчас является одним из ведущих производителей станков в России. По данным СПАРК, выручка НПО от продаж за 2016 год составила более миллиарда рублей, чистая прибыль 14,6 миллиона. Здесь выпускают металлообрабатывающие станки – обрабатывающие центры, различные фрезерно-расточные станки с ЧПУ, токарные, а также специальные станки.
- Курс на импортозамещение, безусловно, нам помог, у нас идет рост объемов производства с 2015 года, практически двукратное увеличение, - говорит исполнительный директор НПО «Станкостроение» Александр Стерхов. – Если раньше мы выпускали 30-40 станков в год, то теперь 60-70. Основными заказчиками являются крупные госкорпорации – «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Ростех», «Росатом», в Башкирии – УМПО. По качеству сейчас наши станки ничем не уступают зарубежным аналогам, потому что у нас есть контракты, по которым мы полностью заменили импортные образцы. Конечно, и сейчас еще сохраняется такое отношение, что за рубежом лучше, а в России хуже: это еще с петровских времен тянется, когда немцам кланялись. Но сегодня требования к обслуживанию и сервису абсолютно одинаковы что у них, что у нас. Наши заказчики это знают, а потому проблем со спросом на нашу продукцию не возникает.
Также в регионе станкостроением занимаются несколько небольших компаний. В Стерлитамаке работает специальное конструкторское бюро «Станкостроение». Оно специализируется на производстве токарных станков с ЧПУ, портальных токарно-фрезерных станков, 3-х, 4-х, 5-ти осевых фрезерных обрабатывающих центров. В Уфе существует компания «ЕСМ», основной продукцией которой являются универсальные станки, предназначенные для электрохимической прецизионной обработки деталей из различных сталей и сплавов. Еще одна уфимская компания - «Станкомонтаж» - специализируется на комплексной поставке станков различного назначения. Помимо них в республике работает Ишимбайский станкоремонтный завод, профиль которого - капремонт и модернизация металлообрабатывающего оборудования.
- По оценке предприятий до конца 2017 года будет выпущено 80 различных станков, а также узлов к станкам, осуществлен капитальный ремонт и модернизация 150 единиц станков на сумму около 2 млрд рублей при численности работающих около тысячи человек, - сообщили в министерстве промышленности и инновационной политики республики.
Как государство помогает производителям
Из всех производителей станков государственную поддержку, по данным минпрома, получает только одно – стерлитамакское НПО «Станкостроение».
Из фонда развития промышленности Российской Федерации на реализацию инвестиционных проектов компания в частности получила два крупных кредита. Первый - на 235,3 миллиона рублей - на создание современного производства кабинетной защиты для станков с ЧПУ на срок 2015-2020 годы. Второй кредит на 500 млн руб выделен на техническое перевооружение производства. То, что господдержка оказывается только стерлитамакскому предприятию, объясняется прежде всего тем, что создаваемое производство не имеет аналогов в России.
Отечественные или импортные?
Между тем пока не все местные предприятия спешат закупать станки местного производства. Большинство из них по-прежнему уверены, что станки зарубежных производителей гораздо качественнее.
- Практически весь парк основных технологических агрегатов БМК импортного производства, в основном немецкого и итальянского, - говорит генеральный директор АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК) Виктор Камелин. - Так сложилось исторически: зарубежные машиностроительные компании еще в 19 веке первыми стали выпускать оборудование для изготовления проволоки, а в начале 20 века – для производства канатов. И по сей день метизные предприятия страны приобретают оборудование за рубежом, поскольку отечественные производители подобное не выпускают.
Начиная с 2016 года, БМК при поддержке Фонда развития промышленности РФ реализует импортозамещающий проект по производству многопрядных канатов, в том числе с полимерным покрытием. Стоимость проекта – 510,6 млн рублей, заем ФРП составит 50% – 255,3 млн рублей. В его рамках уже заключены контракты на приобретение немецкой канатной машины и австрийской экструзионной линии для нанесения полимера на канат.
- Что касается запасных частей для импортного метизного оборудования, их приобретать достаточно дорого, и кроме того, есть сложности с оперативностью поставок, - продолжает Камелин. - Поэтому мы пытаемся найти выход, как снизить зависимость от импортных запчастей. Какие-то отдельные узлы и детали комбинат изготавливает сам. Также мы активно ищем отечественных производителей.
Директор НПФ «Октябрьский Пакер» Марат Нагуманов также отмечает, что пока перевес на стороне зарубежных станков.
- Наше предприятие закупает японские и итальянские станки, - говорит Марат Нугуманов. - Были с 18 по 23 сентября в Гановере, смотрим всех мировых производителей. Ищем лучшее по простой причине: надо выживать, а выживает самый эффективный. За последние два-три года появились и российские производители, мы рассматриваем их продукцию, но смотрим, сколько мы заработаем на оборудовании, а не только его цену. Сейчас изменился спрос, конкуренция, поэтому мы очень осторожно подходим к инвестициям. Цена на импортное оборудование оправдана, и вообще надо считать не цену станка, а цену эксплуатации – сколько мы на нем заработаем.
Одним словом, пока не все производства готовы закупать станки отечественного производства, но ситуация постепенно начинает меняться в лучшую сторону. Пройдет еще 5-10 лет, и тогда, возможно, отечественное станкостроение и в частности башкирское, выйдет на качественно новый уровень.