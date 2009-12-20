В Башкирии разработали уникальные станки для обработки наноматериалов

Принцип работы основан на законе Фарадея - ток слабого напряжения в 5-30 вольт, проходя через электроды и раствор минеральной соли, растворяет обрабатываемую заготовку, придавая ей любую, даже самую сложную форму и не изменяя физических свойств. Это особенно важно при обработке наноматериалов, которые при традиционном сверлении, резке или шлифовке могут потерять уникальные свойства. На электрохимических станках можно изготавливать детали любой сложности из самых прочных материалов, при этом благодаря полному отсутствию механического контакта на готовом изделии не будет заусенцев и острых кромок, а износ самого станка будет равен нулю. Управление полностью компьютеризировано - оператору остается только закрепить заготовку, нажать на «пуск» и вынуть готовую деталь.