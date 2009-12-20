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В Башкирии разработали уникальные станки для обработки наноматериалов

21 декабря 2009, 00:50
В столице Башкирии на базе Уфимского авиационного университета наладят производство уникальных станков для высокоточной обработки металлов и наноматериалов с использованием принципа электрохимии. Основное преимущество такого оборудования - полное отсутствие механического или теплового воздействия на обрабатываемый материал.

Принцип работы основан на законе Фарадея - ток слабого напряжения в 5-30 вольт, проходя через электроды и раствор минеральной соли, растворяет обрабатываемую заготовку, придавая ей любую, даже самую сложную форму и не изменяя физических свойств. Это особенно важно при обработке наноматериалов, которые при традиционном сверлении, резке или шлифовке могут потерять уникальные свойства. На электрохимических станках можно изготавливать детали любой сложности из самых прочных материалов, при этом благодаря полному отсутствию механического контакта на готовом изделии не будет заусенцев и острых кромок, а износ самого станка будет равен нулю. Управление полностью компьютеризировано - оператору остается только закрепить заготовку, нажать на «пуск» и вынуть готовую деталь.

Сегодня электрохимические станки востребованы в самых разных отраслях производства: от изготовления имплантатов и хирургических инструментов, до сложных деталей для авиадвигателей и энерготурбин.

Оценив потенциал разработки уфимских ученых, наблюдательный совет «Роснано» весной этого года поддержал проект создания в России серийного производства электрохимических станков, которое в нашей стране сейчас практически отсутствует, составляя менее 0,1 процента от мирового, и обязался выделить на его организацию 154 миллиона рублей. Согласно бизнес-плану, в первый год реализации проекта дизайн и технологичность станков будут доведены до мирового уровня. Затем производство выйдет на полную мощность, что позволит до 2015 года изготовить и продать около 470 станков.

Параллельно выпуск оригинального оборудования развернется за рубежом – интерес к разработке уфимских ученых проявили иностранные фирмы с потенциальным сбытом на рынках Индии, Европы и Китая. По оценкам экспертов, наши станки сопоставимы, а по таким параметрам, как точность обработки, производительность и стоимость эксплуатации, превосходят продукцию ведущих иностранных фирм.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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