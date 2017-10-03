Жалобу «Системы» по иску «Роснефти» суд рассмотрит в ноябре

Напомним, что «Роснефть» направляла в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с «Системы» и «Система-инвест» 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию «Башнефти». Суд удовлетворил эту жалобу частично и постановил взыскать с ответчика 136,55 млн руб.