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Жалобу «Системы» по иску «Роснефти» суд рассмотрит в ноябре

3 октября 2017, 13:32
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу «Системы».

АФК «Система» направила в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти», сообщает ТАСС. Расммотрение заявления назначено на 13 ноября.

Ранее сообщалось, что "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии также обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии по иску к АФК "Система".

Напомним, что «Роснефть» направляла в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с «Системы» и «Система-инвест» 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию «Башнефти». Суд удовлетворил эту жалобу частично и постановил взыскать с ответчика 136,55 млн руб.

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#Новости#Роснефть vs Система#Ольга Корзик#Экономика
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