В Уфе полицейские оштрафованы на три миллиона рублей за взяточничество

Бывший участковый и сотрудник уголовного розыска приговариваются за взятку в размере 1,6 миллиона рублей и 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле 2016 года к участковому обратилась знакомая с просьбой найти мигранта, который ремонтировал её садовый дом и скрылся, не окончив работы. Полицейский решил получить взятку от мигранта из Узбекистана, находившегося на территории России незаконно, пообещав не привлекать его к административной ответственности.
Участковый вместе со своим другом – сотрудником уголовного розыска, несколько раз звонили мигранту, вымогая 20 тысяч рублей и строительные материалы стоимостью пять тысяч рублей, угрожая выдворить из страны.
После получения денег одного из фигурантов уголовного дела задержали сотрудники отдела собственной безопасности МВД и регионального управления ФСБ. Полицейских уволили со службы. Верховный суд доводы осужденных о своей невиновности отклонил и оставил приговор в силе.