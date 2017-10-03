В Уфе полицейские оштрафованы на три миллиона рублей за взяточничество

В июле 2016 года к участковому обратилась знакомая с просьбой найти мигранта, который ремонтировал её садовый дом и скрылся, не окончив работы. Полицейский решил получить взятку от мигранта из Узбекистана, находившегося на территории России незаконно, пообещав не привлекать его к административной ответственности.