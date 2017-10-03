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В Уфе полицейские оштрафованы на три миллиона рублей за взяточничество

3 октября 2017, 12:45
Осужденные пытались обжаловать приговор в суде апелляционной инстанции.

Бывший участковый и сотрудник уголовного розыска приговариваются за взятку в размере 1,6 миллиона рублей и 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2016 года к участковому обратилась знакомая с просьбой найти мигранта, который ремонтировал её садовый дом и скрылся, не окончив работы. Полицейский решил получить взятку от мигранта из Узбекистана, находившегося на территории России незаконно, пообещав не привлекать его к административной ответственности.

Участковый вместе со своим другом – сотрудником уголовного розыска, несколько раз звонили мигранту, вымогая 20 тысяч рублей и строительные материалы стоимостью пять тысяч рублей, угрожая выдворить из страны.

После получения денег одного из фигурантов уголовного дела задержали сотрудники отдела собственной безопасности МВД и регионального управления ФСБ. Полицейских уволили со службы. Верховный суд доводы осужденных о своей невиновности отклонил и оставил приговор в силе.

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