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В Уфе пассажир авто насмерть избил пьяного пешехода

3 октября 2017, 10:34
Нетрезвый мужчина вылез перед автомобилем на проезжую часть, мешая проезду.

29 сентября на Сельско-Богородской обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Потерпевшего избил 24-летний пассажир мимо проезжающего автомобиля. Мужчина ехал в Kia Picanto 116 региона, когда 35-летний мужчина, стоящий на газоне, вышел на проезжую часть перед автомобилем. Пассажир иномарки попросил отойти нетрезвого, тот просьбу проигнорировал. Тогда пассажир вышел из авто и ударил непослушного мужчину, на что он обматерил нападавшего. Тогда пассажир ударил его кулаком по голове, от чего 35-летний мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи готовят соответствующее ходатайство в суд.

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