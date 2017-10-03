В Уфе пассажир авто насмерть избил пьяного пешехода

Потерпевшего избил 24-летний пассажир мимо проезжающего автомобиля. Мужчина ехал в Kia Picanto 116 региона, когда 35-летний мужчина, стоящий на газоне, вышел на проезжую часть перед автомобилем. Пассажир иномарки попросил отойти нетрезвого, тот просьбу проигнорировал. Тогда пассажир вышел из авто и ударил непослушного мужчину, на что он обматерил нападавшего. Тогда пассажир ударил его кулаком по голове, от чего 35-летний мужчина скончался на месте.