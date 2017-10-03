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В Башкирии бабушка сожгла машину соседа из-за громкой музыки

3 октября 2017, 12:04
Сосед катался по деревне, громко слушая музыку.

Сожжен автомобиль «ВАЗ-2109» 30-летнего жителя Учалинского района, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Полицейские установили личность подозреваемой в поджоге – ею оказалась 67-летняя женщина. По предварительным данным, она устала от того, что сосед разъезжает по деревне с громко включенной музыкой. Женщина решила прибегнуть к незаконным мерам. Ночью она разбила стекло палкой, после чего «девятка» загорелась.

Сейчас устанавливаются причины возгорания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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