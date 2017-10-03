В Башкирии бабушка сожгла машину соседа из-за громкой музыки

Полицейские установили личность подозреваемой в поджоге – ею оказалась 67-летняя женщина. По предварительным данным, она устала от того, что сосед разъезжает по деревне с громко включенной музыкой. Женщина решила прибегнуть к незаконным мерам. Ночью она разбила стекло палкой, после чего «девятка» загорелась.