В Башкирии бабушка сожгла машину соседа из-за громкой музыки

Сожжен автомобиль «ВАЗ-2109» 30-летнего жителя Учалинского района, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Полицейские установили личность подозреваемой в поджоге – ею оказалась 67-летняя женщина. По предварительным данным, она устала от того, что сосед разъезжает по деревне с громко включенной музыкой. Женщина решила прибегнуть к незаконным мерам. Ночью она разбила стекло палкой, после чего «девятка» загорелась.
Сейчас устанавливаются причины возгорания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.