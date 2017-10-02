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В Уфе пройдет мастер-класс на тему кино в память о Сергее Бодрове

2 октября 2017, 17:24
Слушателей посвятят в тонкости сценарного мастерства и монтажа фильмов.

Завтра, 3 октября, в Уфе пройдет бесплатный мастер-кдасс по драматургии кино и роли монтажных решений, приуроченный к 15-летию со дня гибели режиссера и актера Сергея Бодрова. Об этом Медиакорсети сообщила исполнительный директор киношколы «Midpoint» Радмила Давлетшина.

- Это будет открытый урок, в котором могут принять участие все желающие, - рассказала Радмила Давлетшина. – Опытные преподаватели - сценарист Лилия Янтилина и режиссер монтажа Елена Жилинская расскажут в подробностяхо специфике своей работы на примере фильма Алексей Балабанова «Брат».

Чтобы принять участие в мастер-классе, нужно зарегистрироваться на сайте киношколы.

Напомним, Сергей Бодров и его съемочная группа погибли в сентябре 2002 года во время схода селевого потока в Кармадонском ущелье.

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#Новости#Кино#Татьяна Майорова,#Общество
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