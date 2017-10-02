В Уфе пройдет мастер-класс на тему кино в память о Сергее Бодрове

Завтра, 3 октября, в Уфе пройдет бесплатный мастер-кдасс по драматургии кино и роли монтажных решений, приуроченный к 15-летию со дня гибели режиссера и актера Сергея Бодрова. Об этом Медиакорсети сообщила исполнительный директор киношколы «Midpoint» Радмила Давлетшина.
- Это будет открытый урок, в котором могут принять участие все желающие, - рассказала Радмила Давлетшина. – Опытные преподаватели - сценарист Лилия Янтилина и режиссер монтажа Елена Жилинская расскажут в подробностяхо специфике своей работы на примере фильма Алексей Балабанова «Брат».
Напомним, Сергей Бодров и его съемочная группа погибли в сентябре 2002 года во время схода селевого потока в Кармадонском ущелье.