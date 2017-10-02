В Уфе пройдет мастер-класс на тему кино в память о Сергее Бодрове

- Это будет открытый урок, в котором могут принять участие все желающие, - рассказала Радмила Давлетшина. – Опытные преподаватели - сценарист Лилия Янтилина и режиссер монтажа Елена Жилинская расскажут в подробностяхо специфике своей работы на примере фильма Алексей Балабанова «Брат».