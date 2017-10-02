В Уфе неизвестные стреляли в предпринимательницу

По ее словам, незадолго до покушения женщина заметила, что за ее машиной следят. Дело в том, что предпринимательница возглавляет фирму, занимающуюся питанием для больниц и детских санаториев. Она припомнила, что не так давно ей доставили похоронный венок с траурной лентой: «От мамы сыну». Были также и телефонные звонки с угрозами.