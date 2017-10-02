В Уфе неизвестные стреляли в предпринимательницу

Вчера, 1 октября, стало известно, что в Уфе неизвестные обстреляли автомобиль известной предпринимательницы Риммы Безденежных. Это произошло в минувший четверг, 28 сентября, на улице Менделеева в Уфе. Женщина вышла из офиса и села в свой автомобиль, когда получила ранения в плечо и щеку, но смогла на автомобиле уехать от стрелка. Добравшись до дома, она вызвала полицию.
- По звонку на место происшествия выезжала оперативная группа. Был проведен тщательный осмотр места происшествия. Сейчас выясняются обстоятельств происшедшего, - сообщил Медиакорсети руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.
По данным портала sobkor02.ru, преступник стрелял из пистолета «Оса», который специалисты называют огнестрельным оружием ограниченного действия и, как правило, применяют для самообороны. Есть предположения, что выстрелы велись прицельно в голову женщине и только благодаря счастливой случайности и тому, что автомобильное стекло ослабило силу травматического оружия, предпринимательница осталась жива. Сама Римма Безденежных предполагает, что речь идет о заказном убийстве.
По ее словам, незадолго до покушения женщина заметила, что за ее машиной следят. Дело в том, что предпринимательница возглавляет фирму, занимающуюся питанием для больниц и детских санаториев. Она припомнила, что не так давно ей доставили похоронный венок с траурной лентой: «От мамы сыну». Были также и телефонные звонки с угрозами.
Сейчас предпринимательница ездит по городу только в сопровождении вооруженной охраны.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.