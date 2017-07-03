В центре Уфы мужчина стрелял в охранника ночного клуба

Стрельба в центре города произошла сегодня у одного из ночных клубов. Неизвестный мужчина пытался попасть в клуб, куда его не пустили. Через несколько часов он вернулся с травматическим пистолетом и выстрелил несколько раз в сотрудника частного охранного предприятия.
Мужчина скрылся с места событий, и теперь находится в розыске.
Сотруднику ЧОПа потребовалась врачебная помощь - хирургическое вмешательство. Он уже обратился с заявлением в полицию. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.