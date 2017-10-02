В Башкирии в поселке Амзя 40 семей не могут получить ордера на жилье

- На сегодня в дома переехали всего три-четыре семьи, у всех остальных проблемы с оформлением документов, - рассказал Медиакорсети Вафиев. – Ордера нам не выдают, и нам приходится жить в старых домах, которые не подключены к котельной, и соответственно в них нет отопления. Между тем, согласно мировому соглашению, мы должны были заехать в дома до 30 сентября.