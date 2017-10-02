В Башкирии в поселке Амзя 40 семей не могут получить ордера на жилье

В готовые дома в поселке, которые были построены взамен старых, люди отказались заселяться. Они так и не могут въехать. Как рассказал Медиакорсети, один из переселенцев Альберт Вафиев, документы не оформлены.
- На сегодня в дома переехали всего три-четыре семьи, у всех остальных проблемы с оформлением документов, - рассказал Медиакорсети Вафиев. – Ордера нам не выдают, и нам приходится жить в старых домах, которые не подключены к котельной, и соответственно в них нет отопления. Между тем, согласно мировому соглашению, мы должны были заехать в дома до 30 сентября.
В администрации Нефтекамска не видят в происходящем проблемы и заявлют, что граждане могут переехать уже сейчас.
- Им же сказали, что они могут взять ключ и заехать, - сказала и.о. начальника отдела по работе с территориями с. Амзя администрации Нефтекамска Елена Чупарева. – Я не знаю, почему они вам такое говорят.
Напомним, в начале сентября глава региона Рустэм Хамитов в ходе визита в Нефтекамск заявлял, что переселенцев планируется переселить в новые дома до конца 2017 года. Проблема не удавалось решить с 2013 года: тогда по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Амзе построили 9 домов, жить в которых оказалось невозможно. В итоге было построено два новых пятиэтажных дома.