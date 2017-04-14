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Премьер-министр Башкирии приехал в Амзю

14 апреля 2017, 15:07
Жители ветхих домов в этом микрорайоне Нефтекамска в свое время отказались переезжать в новое аварийное жилье.

Сегодня премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов с рабочей поездкой находится в Нефтекамске, сообщили Медиакорсети местные жители.

Автоколонна с премьер-министром прибыла в Амзю в первой половине дня. Поселок стал известен своей проблемой с переселением жителей аварийных домов.

Для них были построены 8 домов, куда многие семьи отказались вселяться по причине непригодности нового жилья для проживания. Администрация Нефтекамска даже обратилась в суд на некоторых жителей, требуя принудительного новоселья, но дела в судах проиграла. Недостатки, выявленные при строительстве домов, оказались настолько существенными, что суды встали на сторону горожан.

Вполне вероятно, что одной из причин для визита Рустэма Марданова в Нефтекамск стала ситуация с ветхим жильем в Амзе.

Местные телеканалы вчера сообщили, что Рустэм Марданов проведет личный приём граждан в здании администрации Нефтекамска с 16.30 до 17.30 местного времени.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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