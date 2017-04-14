Премьер-министр Башкирии приехал в Амзю

Для них были построены 8 домов, куда многие семьи отказались вселяться по причине непригодности нового жилья для проживания. Администрация Нефтекамска даже обратилась в суд на некоторых жителей, требуя принудительного новоселья, но дела в судах проиграла. Недостатки, выявленные при строительстве домов, оказались настолько существенными, что суды встали на сторону горожан.