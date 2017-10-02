«Башнефть» высадит более 3000 саженцев в Башкирии

Касательно программы утилизации попутного нефтяного газа напомним, о чем идет речь. Если сильно упрощенно: в процессе добычи вместе с нефтью извлекается и сопутствующий газ. В прежние времена нефтяники его просто сжигали на факелах, и это было минусом для экологии. Сейчас почти весь этот газ используется с пользой для дела.