«Башнефть» высадит более 3000 саженцев в Башкирии

Сотрудники компании «Башнефть-Добыча» (дочернее предприятие ПАО АНК «Башнефть») 29 сентября приступили к высадке более 3000 саженцев рябины и березы в Янаульском районе Башкирии. Эта экологическая акция направлена на сохранение экосистемы и восполнение лесных ресурсов региона.
- Компании «Роснефть» и «Башнефть» уделяют большое внимание экологическому аспекту производственной деятельности, - подчеркнул гендиректор ООО «Башнефть-Добыча» Рустем Бакиров. - Мы работаем на этой земле, и наша задача – минимизировать технологическую нагрузку на окружающую среду, сохранить экологический баланс.
Высадка саженцев началась утром у деревни Истяк Янаульского района Башкирии.
- Эта акция – часть мероприятий в Год охраны окружающей среды, - рассказала начальник управления обеспечения экологической безопасности ООО «Башнефть-добыча» Елена Гердт. - В рамках акции будет высажено 3400 саженцев на территории НГДУ «Арланнефть» и 200 – на территории НГДУ «Туймазынефть».
В посадке деревьев приняли активное участие сотрудники ООО «Башнефть-добыча».
Несколько саженцев высадили и представители руководства Янаульского района: первый заместитель главы администрации Салават Гильмиев и глава администрации Янаула Фирдавес Миндияров.
- Нефтяники работают в нашем районе с 60-х годов, - поделился Салават Гильмиев. – Мы находимся с ними в постоянном контакте. За последние пять лет «Башнефтью» очень много было сделано в районе: отремонтировали бассейн, две школы, построили новый дом культуры в селе Байгузово. В этом году планируется ремонт водовода, который обеспечивает водой город Янаул.
Кроме деревни Истяк деревья посадили еще в двух новых микрорайонах: «Южный» и «Восточный».
- Это новые участки, где активно идет индивидуальное жилищное строительство, - пояснил Салават Гильмиев. – Здесь нужна лесопосадочная зона. В Истяке часть лесополосы была высажена ранее. За деревьями будем ухаживать сами, вместе с жителями.
В своей экологической программе «Башнефть-Добыча» отнюдь не ограничивается посадкой деревьев. На предприятии реализуют несколько долгосрочных природоохранных программ, которые призваны благоприятно влиять на экологию региона. Среди них - программа повышения надежности трубопроводов и программа утилизации попутного газа.
– Программа повышения надежности трубопроводов включает в себя два основных направления: поэтапная замена изношенных труб и формирование эффективной системы мониторинга трубопроводного хозяйства и оперативного реагирования на нештатные ситуации, - отметил Рустем Бакиров.
Касательно программы утилизации попутного нефтяного газа напомним, о чем идет речь. Если сильно упрощенно: в процессе добычи вместе с нефтью извлекается и сопутствующий газ. В прежние времена нефтяники его просто сжигали на факелах, и это было минусом для экологии. Сейчас почти весь этот газ используется с пользой для дела.
– К концу 2018 года «Башнефть-Добыча» достигнет знаковой цифры – мы планируем довести долю полезного использования попутного газа до 95%, - пояснил Рустем Бакиров. – Работаем по трем направлениям: газ поставляем внешним потребителям, используем на внутренние нужны и закачиваем в пласты для повышения нефтеотдачи. Таким образом, львиная доля попутного газа не сжигается, а приносит пользу, в том числе – для выработки электроэнергии на Кармановской ГРЭС.