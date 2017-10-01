В «Аэрофлоте» авиалайнер назвали именем Мустая Карима

Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии президента России Владимира Путина в рамках МАКС-2017. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией на сумму 700 млн 920 тысяч долларов США.