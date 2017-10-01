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В «Аэрофлоте» авиалайнер назвали именем Мустая Карима

1 октября 2017, 12:36
Внук поэта Тимербулат Каримов поблагодарил Минтранс РФ и национального авиаперевозчика за воплощение этой идеи

27 сентября авиакомпания «Аэрофлот» получила второй отечественный пассажирский самолет, приобретенный в операционный лизинг по договору с компанией «ВЭБ-лизинг», сообщил интернет-ресурс sdelanounas.ru.

- Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95135 и регистрацией RA-89098, - сообщает издание. - Воздушное судно названо в честь Мустая Карима.

Снимок с новым авиалайнером появился на ресурсе russianplanes.net с пометкой: «Скорее всего не эксплуатируется». Он датирован 25 июля.

"Наша семья была очень приятно взволнована этой новостью. Мы благодарны Министерству транспорта Российской Федерации и руководству национального авиаперевозчика - компании "Аэрофлот" за воплощение этой идеи", - отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов. Mustai.ruhttp://mustai.ru/news_items/130

"Нам не терпится поближе познакомиться с "крылатым тезкой" Мустая Карима, его экипажем и маршрутами. Надеемся при первой возможности совершить на нём перелёт", - подчеркнул Каримов.

Он также добавил, что считает присвоение имени Мустая Карима новому самолету весьма символичным, ведь и у поэта тоже есть крылья - крылья вдохновения.

Сам самолет поступил в авиакомпанию благодаря сотрудничеству «Аэрофлота» с Внешэкономбанком. Банк профинансировал поставку первых двух самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». А АО «ВЭБ — лизинг» в сентябре передало авиакомпании эти два авиалайнера.

Самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса.

Самолет, названный в честь народного поэта России и Башкортостана, совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево» 27 сентября. До конца года авиакомпании планируется передать еще 10 таких самолетов. Всего в рамках контракта должно быть поставлено 20 авиалайнеров.

Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии президента России Владимира Путина в рамках МАКС-2017. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией на сумму 700 млн 920 тысяч долларов США.

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