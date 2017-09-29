Жизнь в кредит: прежде чем брать в долг, изучите все возможности

Довольно часто заемщики не видят разницы между кредитами и займами. А потому обращаются в микрофинансовые организации (МФО) в ситуации, когда лучше идти в банк. Потребителей часто подкупает быстрое оформление и возможность получить деньги. Но важно знать, что заем на длительный срок в МФО чреват огромными процентами. Если процент по потребительскому кредиту на второе полугодие 2017 года сейчас в среднем около 18%, то в МФО – до 160% годовых. Именно поэтому в МФО следует обращаться, только если вам действительно срочно и быстро необходима небольшая сумма. Например, несколько тысяч, которые вы намерены вернуть уже через неделю. Во всех остальных случаях лучше обращаться в банк.