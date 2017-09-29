Жизнь в кредит: прежде чем брать в долг, изучите все возможности

Жители России, и Башкирии в частности, с каждым годом берут все больше кредитов, и зачастую возникают проблемы с их погашением. О том, какие ошибки совершают заемщики и как их избежать, изданию «НовостиВолгограда.ру» рассказал руководитель службы Центрального банка РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
На выплату кредитов россияне в среднем тратят треть своих доходов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Среднестатистический размер выплаты по стране – 12,5 тыс руб, при этом в 13 регионах страны уровень долговой нагрузки выше 50%. Башкирия в эту «красную зону» пока не входит: средняя долговая нагрузка в регионе чуть более 11,2 тыс руб. Однако назвать этот показатель хорошим тоже нельзя. Нормальным уровень долговой нагрузки считается показатель в 30-35 процентов, а у Башкирии он уже 39.
При этом кредитная активность граждан продолжает расти. Только за июль сумма долговых обязательств граждан по стране выросла на 24 процента – до 424 млрд . Башкирия по итогам второго квартала вошла в пятерку самых кредитно-активных регионов.
Но не всегда, взяв кредит, граждане могут расплатиться по нему в срок. По словам Михаила Мамуты, сегодня треть заявлений, которые поступают в Центробанк, связаны именно с потребкредитованием.
Из них 35% касаются проблем с погашением кредита,
- 18% – дополнительных услуг к кредитному договору (в основном страховки),
- 16% – вопросов взыскания задолженности,
- 5% – это несогласие с условиями уже заключенного кредитного договора.
Проблемы как следствие незнания
К сожалению, в своих проблемах заемщики очень часто виноваты сами. Именно то, что при оформлении кредита договор был прочитан невнимательно или не прочитан вовсе, в дальнейшем и порождает проблемы.
- Вопросы к содержанию договора появляются, когда возникают проблемы с погашением, - поясняет Мамута. - Также заемщики не учитывают комиссии, не знают тарифов, теряют документы, при возникновении сложностей избегают контактов с банком, усугубляя свое положение.
Следует признать, что разобраться во всех тонкостях договора неподкованному в финансовых вопросах человеку сходу действительно сложно. Помочь здесь могут различные финансовые ресурсы, например, сайт fincult.info, открытый Центробанком в сентябре этого года.
Нужен ли кредит вообще?
Вторая проблема в том, что очень часто кредиты берутся необдуманно. Яркая реклама, привлекательная скидка или простое желание человека его получить, – и он уже оформляет очередной кредит, который в большинстве случаев не так уж и необходим.
- Телевизор с изогнутым экраном на самом деле был нам не так и нужен, - рассказывает 33-летняя уфимка Мария Скоробогатова. – Просто была скидка 30 процентов. И так захотелось. Но с учетом того, что я взяла его в кредит, я не только приобрела его в итоге без скидки, но и переплатила.
Очень часто вместо того, чтобы брать кредит, лучше пойти путем экономии. Откладывать часть зарплаты в течение нескольких месяцев, и купить ту же самую вещь, но без переплаты. Торопиться с заключением банковского договора эксперты не советуют. Потому что, если каждый раз идти на поводу своих желаний без учета своих же возможностей, то получается самая настоящая жизнь в кредит. Статистика подтверждает, что у многих жителей региона уже происходит именно так. На начало июня среди граждан республики 55% жителей взяли новые кредиты для того, чтобы погасить старые банковские долги. В прошлом году их доля была 51%.
Какие кредиты обоснованы
Эксперты полагают, что по-настоящему оправданы лишь некоторые виды кредитов. Прежде всего, это ипотека. Накопить на квартиру у многих действительно нет возможности. Также вполне допустим автокредит – автомобили, особенно хороших марок, стоят недешево, а личное транспортное средство многим людям реально необходимо. Помимо прочего, проценты по автокредитам ниже, чем по потребительским, так как в данном случае залогом выступает покупаемая машина.
Во всех остальных кредитах, по мнению экспертов, необходимости нет. Это то, без чего можно обойтись, или в крайнем случае, подождать и купить позже.
Следование этому простому правилу поможет в дальнейшем избежать многих финансовых проблем. Набрав кредитов, впоследствии можно запросто столкнуться с тем, что расплатиться по ним не получается. По данным ОКБ, на конец первого полугодия 2017 года около 7,1 млн заемщиков по России не платили по своим кредитам более 90 дней. В Башкирии банкам не платят 241 тысяча заемщиков, это 17,3% от общего их числа. Каждый неплательщик должен в среднем по 187 тысяч рублей.
Чем отличаются кредит и заем
Довольно часто заемщики не видят разницы между кредитами и займами. А потому обращаются в микрофинансовые организации (МФО) в ситуации, когда лучше идти в банк. Потребителей часто подкупает быстрое оформление и возможность получить деньги. Но важно знать, что заем на длительный срок в МФО чреват огромными процентами. Если процент по потребительскому кредиту на второе полугодие 2017 года сейчас в среднем около 18%, то в МФО – до 160% годовых. Именно поэтому в МФО следует обращаться, только если вам действительно срочно и быстро необходима небольшая сумма. Например, несколько тысяч, которые вы намерены вернуть уже через неделю. Во всех остальных случаях лучше обращаться в банк.
Как платить кредит
Очень важно также оценить собственную платежеспособность. Большинство банков выдают кредит, если на оплату ежемесячного взноса уходит до 50 процентов от дохода заемщика. Однако такой расход каждый месяц выдержит не каждая семья. Оптимальной кредитной нагрузкой эксперты считают 20-30 процентов от месячного дохода, и то при наличии накоплений.
Поэтому лучше брать кредит лишь в том случае, если у вас сформирована «финансовая подушка». Откладывайте хотя бы часть зарплаты в течение двух-трех месяцев и только затем обращайтесь в банк. От форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован, а наличие накоплений поможет вам не испортить свою кредитную историю.
Выбирайте самые выгодные условия
Если вы действительно готовы к тому, чтобы брать кредит, и для этого есть достаточные основания, тщательно выбирайте банк. Ставки по кредитам сейчас снижаются, несмотря на то, что количество кредитных организаций сокращается. Банки буквально борются за каждого заемщика с хорошей кредитной историей. По данным Росстата, И именно поэтому спешить взять кредит в первом попавшемся банке не стоит.
Лучше собрать максимальное количество документов и подать их сразу в несколько банков. Так вы получите возможность сравнить и выбрать наиболее благоприятные для себя условия кредита.
Обязательно нужно выяснить полную стоимость кредита (сумма кредита плюс процентная ставка, другие выплаты). Она должна быть указана в правом верхнем углу на первой странице договора.
-Внимательно читайте договор перед подписанием и задавайте вопросы сотрудникам, если вам что-то непонятно. Не стесняйтесь потратить время сотрудника банка — это его работа. Излишняя поспешность — это ваши будущие затраты, — советует Мамута.
Он также отмечает, что тарифы банка могут меняться. Для этого нужно отслеживать информацию, размещаемую на сайте или в офисах банка. Если вам предлагают подписать какие-то другие документы, убедитесь, что они действительно вам нужны.
Стоит ли оформлять страховку
В банковский договор также может быть включена страховка. Она необходима далеко не всегда, и некоторые банки просто пытаются ее навязать. Региональные СМИ несколько раз писали о случаях, когда граждане пытались оспорить навязывание страховки в судах, но не всегда дело разрешалось в их пользу.
Оформление страховки имеет смысл, если кредит долгосрочный, на крупную сумму. Например, в случае болезни заемщика это снижает его финансовые риски. Во всех остальных случаях страховку лучше не оформлять.
Иногда страховка является условием кредита. Обычно она обязательна при ипотечном кредите или автокредите. Если страховка обязательна – то она включена в ПСК (полную стоимость кредита), если страховка не является обязательным условием кредита – то в ПСК ее не включают. Потребкредит редко предусматривают обязательную страховку.
Дополнительные соглашения и «мелкий шрифт»
Может случиться и так, что после подписания договора дома вы неожиданно для себя обнаруживаете, что переплачиваете за страховку огромную сумму. Важно знать, что после подписания в течение пяти дней вы можете расторгнуть договор страхования. Только для этого нужно обратиться в страховую компанию, а не в банк. Это правило распространяется только на индивидуальных заемщиков. При коллективных займах деньги не вернут.
Также очень важно перепроверить, не подписали ли вы какое-либо дополнительное соглашение, не заметив этого. Или не пропустили ли какой-то нюанс, написанный мелким шрифтом.
Если все-таки платить денег нет
Если все-таки у вас возникла ситуация, что вы не можете платить по кредиту, необходимо срочно выходить на диалог с банком. Самая неправильная тактика – выжидать и молчать. Это лишь испортит вашу кредитную историю и чревато судебными разбирательствами. В случае же обращения в банк, вам скорее всего предложат рефинансировать кредит или заключить дополнительное соглашение, которое облегчит его выплату.
Ранее выполненные договоренности с банком должны быть обязательно зафиксированы документально. Именно поэтому важно изначально сохранять все документы. Если кредит погашен досрочно, об этом нужно получить справку-подтверждение в банке.
Кредитная карта – тот же кредит
Очень популярными в последние годы стали кредитные карты. Многие граждане охотно их приобретают. Их привлекает льготный период выплаты, который обычно не превышает двух месяцев. На самом же деле это тот же кредит, только с более высокой процентной ставкой. Если у заемщика нет уверенности, что по карте можно расплатиться четко в срок, это может обернуться для него гораздо более крупными выплатами.
Если вы все-таки решили приобрести кредитную карту, то следует составить график погашения. При этом оплату нельзя производить в последний день. Закладывайте 5-7 дней до даты платежа, чтобы деньги успели прийти на счет. Чтобы не пропустить нужный день наверняка, можно поставить напоминание на мобильный телефон или повесить стикер на видное место.
Риски поручительства
Может случиться и так, что вам неожиданно придется выплачивать деньги по чужому кредиту. Так бывает, если вы выступили поручителем, а сам заемщик платить перестал. Чаще всего такое случается, когда люди идут навстречу своим друзьям и близким, которым доверяют. Однако не всегда личное доверие гарантирует то, что вам не придется выплачивать чужие долги. Медиакорсеть уже рассказывала историю об уфимце, который выступил поручителем по займу своего друга в МФО. Через полгода друг неожиданно перестал платить, а поручителя стали одолевать коллекторы. Чтобы такое не произошло с вами, будьте предельно осторожны.