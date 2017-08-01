«Коллекторы разрушили мою семью»: 4 истории должников из Башкирии

Еще через месяц начались звонки сначала мне на телефон, потом мужу. Звонили из банка, спрашивали, собираемся ли мы гасить кредит. Я объясняла, что муж болеет, маленький ребенок, я одна не потяну. Звонки стали раздаваться чаще, сначала звонили только днем, потом могли позвонить и среди ночи. Муж тоже был весь на нервах, стал обвинять меня, что я поменяла банк и послушала свою коллегу. Через месяц муж вышел снова на работу, и мы решили, что заплатим по долгам. Но коллекторы больше не давали отсрочки. Мы стали бояться за ребенка. Пришлось оставлять его дома одного, потому что нам нужно было работать. Соседи рассказывали, что видели, как к нашему дому днем приезжали мужчины и осматривали внимательно все. Мы с мужем уже и спать перестали. Коллекторы звонили нашим друзьям, пугали их, рассказывали, что будет с ними, если они не заставят нас заплатить. А мы и платили, но сколько могли. Друзья от нас отвернулись,у всех свои дети, чужие проблемы никому не нужны. Коллекторы стали наведываться ко мне на работу, часто поджидали меня после школы. Я объясняли им ситуацию, которая происходит у нас дома, что надо чинить крышу, какой-то ведь процент мы все же платим. Тогда они стали пугать нас, что если мы не заплатим, то и чинить будет нечего.