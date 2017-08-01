«Коллекторы разрушили мою семью»: 4 истории должников из Башкирии

По данным УФССП по РБ, с января 2017 года в адрес ведомства поступило около 130 обращений от граждан, пожаловавшихся на действия коллекторов. 49 из них были направлены на рассмотрение в другие регионы или ведомства, к рассмотрению принято 81 обращение. Истории наших читателей, по понятным причинам пожелавших остаться анонимными, прокомментировал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Евгений Слободчиков.
«Брат пошел на брата из-за долгов»
Ирина, 36 лет
В наше время проблемы с кредитами — это хуже самой заразной болезни. Разве остался еще хотя бы один человек, кто когда-нибудь не брал денег в долг? Мы с мужем 4 года назад решили, что ничего и никогда не будем брать в банке, потому что боялись, что нас обманут, выпишут огромные проценты мелким шрифтом и т. д. А семья молодая, где-то надо было жить. Решили купить небольшой домик под Уфой и сами его обделать по совести. Я тогда работала учительницей, а мой муж электриком. Решили взять деньги в долг у его брата. Он тогда был начинающим бизнесменом, деньги водились. Взяли сначала триста тысяч, плюс у нас было в накоплении еще триста. На небольшой домик хватило. Спустя три месяца мы попросили еще триста тысяч, оказалось, что в доме надо менять и полы, и крышу. Так брату мужа мы стали должны 600 тысяч рублей.Условия мы не оговаривали, было это примерно так: свои люди — сочтемся. И очень зря. Теперь я понимаю, что надо было составить документ с точной суммой и графиком выплат.
Платили мы с мужем каждый месяц примерно по 17 тысяч рублей с расчетом, что за три года уложимся. Но через полгода у его брата бизнес пошел на убыль, и одолженные деньги стали необходимы. Сначала мы пытались спокойно уладить конфликт, ведь и нам было неоткуда брать вот так вот столько денег, и ребенок у нас вот только родился, какие траты. Да если бы мы знали, что все так обернется, не стали бы брать.
Получилось так, что брат стал наезжать на брата. Пришлось идти в банк. Его брат посоветовал нам банк, где быстро дадут кредит, чтобы он успел куда-то вложить деньги. Все эти семейные разборки усыпили бдительность, и я пошла с документами оформлять кредит.
Все действительно произошло очень быстро, и потрепанная вывеска на здании не врет - «Деньги мигом». Взяла я 600 тысяч под 20%. Все отдали брату мужа, решили, что справимся и с процентами. Через месяц заявился он снова и потребовал еще 100 тысяч в качестве процентов. Конечно же, мы ему отказали, но позже подключилась вся родня мужа, которая не давала нам просто жить. Они приходили, обвиняли и меня, и мужа, что мы такие бесчестные — пришлось по знакомым насобирать еще 60 тысяч, и еще на 40 продали материал, который готовили для дома.
Все, только мы открестились от всей этой истории, с родственниками, разумеется, общаться перестали, как муж получил травму на работе и ушел на долгий больничный — его ударило током, получил сильный ожог. Работать он не мог, я в это время была еще в декрете. Пришлось срочно выходить, ребенка оставила на муже.
Я попросила максимально загрузить меня учениками, брала репетиторство, но денег все равно не хватало, чтобы хотя бы за кредит отдавать.
Пришлось взять другой кредит, уже не 600 тысяч, а больше, чтобы с процентами погасить предыдущий.
Через 2 месяца стали приходить письма с просьбой заплатить по долгам. Мы просто выбрасывали их. Еще через 2 месяца просьбы превратились в требования. Мне все это время было страшно, ведь я не привыкла вот так обманывать кого-то, но женщина с работы убеждала, что все так и закончится.
Еще через месяц начались звонки сначала мне на телефон, потом мужу. Звонили из банка, спрашивали, собираемся ли мы гасить кредит. Я объясняла, что муж болеет, маленький ребенок, я одна не потяну. Звонки стали раздаваться чаще, сначала звонили только днем, потом могли позвонить и среди ночи. Муж тоже был весь на нервах, стал обвинять меня, что я поменяла банк и послушала свою коллегу. Через месяц муж вышел снова на работу, и мы решили, что заплатим по долгам. Но коллекторы больше не давали отсрочки. Мы стали бояться за ребенка. Пришлось оставлять его дома одного, потому что нам нужно было работать. Соседи рассказывали, что видели, как к нашему дому днем приезжали мужчины и осматривали внимательно все. Мы с мужем уже и спать перестали. Коллекторы звонили нашим друзьям, пугали их, рассказывали, что будет с ними, если они не заставят нас заплатить. А мы и платили, но сколько могли. Друзья от нас отвернулись,у всех свои дети, чужие проблемы никому не нужны. Коллекторы стали наведываться ко мне на работу, часто поджидали меня после школы. Я объясняли им ситуацию, которая происходит у нас дома, что надо чинить крышу, какой-то ведь процент мы все же платим. Тогда они стали пугать нас, что если мы не заплатим, то и чинить будет нечего.
Муж ругал меня, что я вообще с ними заговорила. Отношения между нами совсем испортились, он почти не приходил домой. А как-то даже сказал, что если что-то случится с сыном, то это буду я виновата, потому что с ними разговаривала. Родители детей часто видели этих мужчин, они нажаловались директору на меня. По нашим знакомым уже давно прошел слух,что мы не платим, и что нас преследуют. Меня попросили уволиться тихо и по собственному желанию. Сыну тогда исполнилось уже 2,5 года. Мы решили уехать на время к моей маме в другой город. Сменили симки, никому не рассказывали, куда мы поехали. Решили начать новую жизнь. Через месяц мы узнали, что наш дом сгорел. Как заключили пожарные — был поджог.
Мы поселились у моей мамы. Она уже в возрасте, на тот момент ей было 60 лет. Домик маленький, плюс там еще жил ее гражданский муж и его брат,да и я с мужем и ребенком. Спокойно мы прожили полгода. Потом нас снова нашли коллекторы. Я думаю, это как-то связано с моей работой. Кредит мы перестали платить тогда совсем. Коллекторы узнали номера наших телефоном, названивали целый день. Моя мама не знала о наших проблемах, я боялась ей рассказать, ведь у нее больное сердце. Да и стыдно,что у нее дочь такая.
Коллекторы стали появляться у нас дома. Однажды между одним из них и мужем моей мамы была драка. Полицию вызывать тогда не стали, боялись всеобщей огласки. Пришлось во всем сознаться родным. На работе все всё быстро узнали. Со мной перестали общаться, даже здороваться. За спиной я слышала упреки, что мол наберут кредитов, а потом прячутся. Может, они и правы. Маме я запрещала гулять с ребенком на улице, потому что боялась последствий.
Однажды я прихожу домой, а мужа уже нет. Он оставил записку, что так больше жить не может и ушел от нас, оставив меня с кредитом чуть меньше чем в полмиллиона рублей, больной мамой и маленьким ребенком. С того момента мы сменили уже три садика и два города. Я не завожу знакомых и друзей, работаю только репетитором, чтобы меня нельзя было найти. Почти все заработанные деньги трачу на долг. И все время боюсь за маму, ведь они навещают ее регулярно.
Комментарий Евгения Слободчикова:
- Таких историй, когда человек взял кредит и потом, в силу каких-либо жизненных ситуаций, не может с ним расплатиться у нас, конечно, очень много. Кредитные учреждения для взаимодействия с должником, как правило, привлекают «коллекторские организации», которые, в свою очередь, взаимодействуют с заемщиками путем телефонных переговоров, смс-сообщений, личных встреч.
Если вам постоянно звонят коллекторы и с момента возникновения просрочки прошло более четырех месяцев, вы может написать заявление (в соответствии с ФЗ от 03.07.2016 №230) о том, что более не намерены с ними взаимодействовать. Форма отказа указана на сайте ведомства. После этого коллекторы могут лишь направлять письма по почте: никаких СМС, звонков, встреч. Кроме этого, существует возможность написать заявление о взаимодействии только через адвоката. В этом случае ждать четыре месяца необязательно. Данные заявления необходимо отправлять «коллекторам» заказной почтой, с подтверждением получсения. Если после получения заявления взаимодействие не прекратится, Ирина вправе обратиться с жалобой в службу судебных приставов. Если же «коллекторы» угрожают причинить вред жизни, здоровью или имуществу гражданина или его близким — необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Главным в обращении будут являться доводы — аудиозаписи, распечатки разговоров, видеозаписи, словом, доказательства. Мой вам совет — стучат в дверь — снимайте на камеру, делайте все, чтобы зафиксировать правонарушение.
«С коллекторами надо вести себя как с собаками»
Эльвира, 29 лет.
- На разных форумах часто вижу сообщения, типа «Меня преследуют коллекторы. Посоветуйте, что делать?» Конечно, первый совет ото всех лезет — не брать деньги. Но если ты взял? Я брала кредит очень давно. Принципиально не пошла в государственный банк, потому что не хотела большой волокиты. Брала я сто тысяч рублей, хотела купить айфон и съездить отдохнуть. Но так получилось, что когда вернулась с отдыха, то деньги понадобились то на одно, то на другое. А на кредит почти не оставалось ничего. Я тогда жила с родителями, просить у них не хотелось, и я просто забила на кредит.
Меня все вокруг пугали коллекторами, рассказывали истории, что они будут настойчиво приходить, постоянно звонить, а могут и физическую расправу учинить. Но мне повезло, повторюсь.
Пару раз, конечно, звонили, но я сама в ответ их пугала судом. Пару раз сказала, что мой дядя начальник уголовного розыска, и он сам из вас вытрясет что угодно. И они отстали. Может, это чистая случайность, но работает. С ними надо вести себя как с собаками, нельзя показывать свой страх, иначе потом не выберешься. Сразу покажите, что за вас есть кому постоять, и все. Со мной так и подействовало. Сколько лет прошло, никто не беспокоит. Знакомые говорят, что вроде как у меня срок уже вышел, давнее дело. Сейчас они бы даже при огромном желании с меня ничего не получили.
Комментарий Евгения Слободчикова:
- Понятно, что по жизни вообще стоит идти уверенно. Но в этом случае, думаю, не нужно всех коллекторов брать под одну гребенку. Есть и те, кто работает согласно всем установленным нормам законодательства. В любом случае, если вы ведете себя уверенно, знаете все о своих правах и возможностях, вряд ли вас захотят обмануть.
«Стал поручителем, потерял друга»
Руслан, 37 лет.
- Сам периодически беру кредиты. Вот недавно снова брал деньги в долг, жена пошла учиться водить машину. Никогда никаких проблем не было.
Видел сто раз эти конторки по быстрому займу, но никогда сам не заходил, ибо знаю, чем обычно это заканчивается. Год назад ко мне подошел мой друг с просьбой, чтобы я был у него поручителем. В таких банках это еще называется контактное лицо. В его порядочности я никогда не сомневался, поэтому согласился. Жене ничего не сказал, потому что она сразу бы отказала.
Полгода все было нормально, но в последнее время на мое имя стали поступать письма из банка, что якобы мой друг не платит. Первое же письмо я разорвал и выбросил, чтобы жена ничего не знала. Друг сказал, что была временная задержка, но он снова будет платить с нового месяца. Я поверил, ушел. Через месяц опять письмо пришло, и мне начали звонить на телефон. От жены все сложнее скрыть что-то, звонки бывают и ночью, ищут моего друга, а жена думает, что мне женщина названивает.
Друг пропал, сам не знаю, где он находится. Телефон выключен, дома никого нет.
Коллекторы говорят, что по закону я теперь должен платить за него. Сумма-то не особо большая, 200 тысяч, но для нас сейчас это внушительно. Мы даже кредит взяли на 20 тысяч жене на права. Я не знаю, законно ли это? Почему я должен отдуваться за него?
Обычно мне названивают два человека: один ищет моего друга и пугает меня судом, а второй, более наглый, говорит, что я должен буду платить еще проценты, якобы за один день просрочки по тысяче. Я пока ничего не платил и не собираюсь. Хочу нанять адвоката, чтобы он мне объяснил все.
«Ребенок умер, а коллекторы все еще нам звонят»
Ильдар, 29 лет.
- Девять лет назад у меня родился сын, с его матерью Ларисой мы никогда вместе не жили. Я и ребенка особо не видел, только если случайно где встретимся. У нее появился мужчина, начали жить полноценной семьей, я и не лез.
Все началось 8 месяцев назад. У ребенка диагностировали рак головного мозга, нужна была бешеная сумма. Лариса собирала деньги по всем знакомым и обратилась ко мне. Всего надо было собрать около 3 миллионов рублей. Я пошел в банк. В государственном мне отказали, сославшись на маленький стаж работы. Мне с моей зарплатой офисного клерка могли дать только 70 тысяч, когда мне надо было как минимум 500. Я пошел в быстрые займы. Даже там мне отказывали в такой сумме. Времени оставалось мало, один знакомый посоветовал, что можно обратиться сразу в несколько банков, и сумму разделить. Я так и сделал: в пяти займах мне дали в общей сложности 700 тысяч рублей. Я чувствовал, что хоть как-то смог помочь своему ребенку. Лариса с сыном улетели на операцию, а я принялся считать, во сколько мне это все станет.
Получилось так, что в каждом банке мне дали кредит под 18-21% годовых. В контактные лица я записал почти всех своих знакомых, даже не думал, что это может как-то обернуться против них. Короче, денег платить нет. Я снимаю жилье, остается примерно 15 тысяч на себя. Даже если я захочу, то не смогу и одному банку заплатить.
Так я не плачу уже 8 месяцев. Ребенок умер, операция не помогла. Коллекторы уже достали своими звонками и смс. Меня проклинают все мои знакомые, которые по случайности оказались втянуты в это. Пришлось уехать из города. Коллекторы не могут найти меня лично, но периодически мне в слезах звонит Лариса и говорит, что они ей названивают, пугают ее, пишут гадкие смс «И ради чего было собирать деньги?» или «Ребенок умер, как платить будете?»
Ей итак тяжело, а еще и они звонят, давят на нее. У Ларисы психика слабая, я переживаю за нее, боюсь, чтобы она ничего с собой не сделала. И сделать уже ничего не могу.
Комментарий Евгения Слободчикова:
- Если вы становитесь поручителем, то несете солидарную с должником ответственность. Если вы всего лишь контактное лицо, то коллекторы могут лишь звонить вам и напоминать о необходимости погасить долг. В таком случае, опять же нужен отказ от взаимодействия с коллекторами. Истории Ильдара можно посочувствовать и также порекомендовать обратиться к приставам.
Напомним, согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в нашей республике взыскивают у населения около 12 млрд долгов. По словам Слободчикова, зачастую заявители становятся жертвами коллекторов от банальной безграмотности и самоуверенности.
Всегда нужно четко понимать, сможете ли вы расплатиться с долгом или нет. В противном случае, важна активная позиция заявителя.
Любые вопросы, касающиеся деятельности «коллекторов» вы можете задать в группе «Надзор за коллекторами» по адресу vk.com/club15115962, а также по телефону «Горячей линии - 273-71-49 (с 09.00 до 18.00 часов) »
Отметим, что в Башкортостане, по данным Объединенного кредитного бюро, на период 1 июля 2017 года зафиксировано более 240 тысяч заемщиков, которые не вносили плату за кредиты более трех месяцев.