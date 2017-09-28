mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии обнаружили еще один вирус из Африки

28 сентября 2017, 11:59
Вирус поражает крупнорогатый скот.

Ветеринары Башкирии выявили редкое заболевание крупнорогатого скота – нодулярный дерматит родом из Африки, сообщают «Вести-Башкортостан».

Вирус проник не территорию России два года назад и поразил за это время 19 регионов. В республику вирус «приехал» из Оренбургской области. Лекарства от этого заболевания на данный момент нет – ветеринары прививают коров специальной вакциной от оспы. Стоит отметить, что вирус не смертелен, однако для лечения одной коровы требуется более 10 тысяч рублей, что наносит ощутимый экономический ущерб.

Материалы по теме
В Благоваре из останков скота будут делать кошачий кормБашкирским коровам будут делать татуировки
#Новости#Злата Зукович#В мире
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48