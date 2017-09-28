В Башкирии обнаружили еще один вирус из Африки

Вирус проник не территорию России два года назад и поразил за это время 19 регионов. В республику вирус «приехал» из Оренбургской области. Лекарства от этого заболевания на данный момент нет – ветеринары прививают коров специальной вакциной от оспы. Стоит отметить, что вирус не смертелен, однако для лечения одной коровы требуется более 10 тысяч рублей, что наносит ощутимый экономический ущерб.