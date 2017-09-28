mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Почему в Уфе так и не появилась централизованная сеть велопроката

28 сентября 2017, 18:37
Заявленный весной проект централизованной системы велопроката оказался пустым обещанием. Выяснилось, что у заявившей его компании "Велотерра" своих средств нет, а город денег не дает.

О том, почему централизованная система велопроката в Уфе так и не была создана, рассказал сегодня на транспортном форуме в Уфе, директор по развитию "Велотерры" Станислав Сырыгин. По его словам, проблема в том, что в городе на сегодня, нет велосипедных дорожек, именно поэтому систему велопроката пока создать невозможно.

- На сегодня в городе 12 километров велосипедных дорожек, - заявил Сырыгин, пояснив, что не берет в расчет дорожки, которые созданы в городских парках, так как "там не велосипедистов, а гуляют мамы с колясками".

Своих денег на создание системы у компании нет, а город их выделить не может. Теперь в компании предлагают перераспределить средства, которые город выделяет на развитие система автотранспорта.

Напомним, весной компания заявляла об открытии в городе 10 станций велопроката, в том числе 5 - на начальном этапе в мае-июне этого года, еще 5 – в течение сезона.

Материалы по теме
В Уфе в этом году появится альтернатива общественному транспортуЖители Уфы присоединятся к акции «На работу на велосипеде»Как отменили фестиваль I BIKE UFA, и почему его больше не будет
#Новости#Прокат велосипедов#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48