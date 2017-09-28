Почему в Уфе так и не появилась централизованная сеть велопроката

О том, почему централизованная система велопроката в Уфе так и не была создана, рассказал сегодня на транспортном форуме в Уфе, директор по развитию "Велотерры" Станислав Сырыгин. По его словам, проблема в том, что в городе на сегодня, нет велосипедных дорожек, именно поэтому систему велопроката пока создать невозможно.