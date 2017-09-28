Почему в Уфе так и не появилась централизованная сеть велопроката

О том, почему централизованная система велопроката в Уфе так и не была создана, рассказал сегодня на транспортном форуме в Уфе, директор по развитию "Велотерры" Станислав Сырыгин. По его словам, проблема в том, что в городе на сегодня, нет велосипедных дорожек, именно поэтому систему велопроката пока создать невозможно.
- На сегодня в городе 12 километров велосипедных дорожек, - заявил Сырыгин, пояснив, что не берет в расчет дорожки, которые созданы в городских парках, так как "там не велосипедистов, а гуляют мамы с колясками".
Своих денег на создание системы у компании нет, а город их выделить не может. Теперь в компании предлагают перераспределить средства, которые город выделяет на развитие система автотранспорта.
Напомним, весной компания заявляла об открытии в городе 10 станций велопроката, в том числе 5 - на начальном этапе в мае-июне этого года, еще 5 – в течение сезона.