В Уфе открыли памятник Василе Фаттаховой

Сегодня, 26 сентября, на Южном кладбище Уфы, состоялась церемония открытия памятника на могиле певицы Васили Фаттаховой, безвременно скончавшейся больше полутора лет назад в возрасте 36 лет. Супруг певицы Ильгиз Абдракипов незадолго до открытия памятника в беседе с корреспондентом Медиакорсети передал приглашение всем, кто захочет почтить память Васили.
- Пусть приезжают все, кто хочет, и примут участие в открытии, - рассказал Ильгиз Абдракипов. – Там сами все увидите.
Сегодня на церемонию открытия памятника приехали коллеги, друзья Васили и Ильгиза не только из Башкирии, но и из Татарстана. Певцы Айдар Галимов, Ландыш Нигаматьянова, Мунир Рахмаев, продюсер Радмир Усаев, а также поклонники певицы принесли цветы и сказали теплые слова о Василе.
Памятник изготовлен из серого мрамора, на нем изображена самая известная фотография Васили. Надгробие своими очертаниями напоминает латинскую букву V – по первой букве в имени трагически погибшей певицы.
Напомним, Василя Фаттахова скончалась 26 января 2016 года из-за осложнений, возникших после родов. У нее осталось двое маленьких детей.