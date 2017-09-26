В Уфе открыли памятник Василе Фаттаховой

Сегодня, 26 сентября, на Южном кладбище Уфы, состоялась церемония открытия памятника на могиле певицы Васили Фаттаховой, безвременно скончавшейся больше полутора лет назад в возрасте 36 лет. Супруг певицы Ильгиз Абдракипов незадолго до открытия памятника в беседе с корреспондентом Медиакорсети передал приглашение всем, кто захочет почтить память Васили.