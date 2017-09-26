mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе открыли памятник Василе Фаттаховой

26 сентября 2017, 15:48
На могиле звезды башкирской и татарской эстрады установили мраморное надгробье.

Сегодня, 26 сентября, на Южном кладбище Уфы, состоялась церемония открытия памятника на могиле певицы Васили Фаттаховой, безвременно скончавшейся больше полутора лет назад в возрасте 36 лет. Супруг певицы Ильгиз Абдракипов незадолго до открытия памятника в беседе с корреспондентом Медиакорсети передал приглашение всем, кто захочет почтить память Васили.

- Пусть приезжают все, кто хочет, и примут участие в открытии, - рассказал Ильгиз Абдракипов. – Там сами все увидите.

Сегодня на церемонию открытия памятника приехали коллеги, друзья Васили и Ильгиза не только из Башкирии, но и из Татарстана. Певцы Айдар Галимов, Ландыш Нигаматьянова, Мунир Рахмаев, продюсер Радмир Усаев, а также поклонники певицы принесли цветы и сказали теплые слова о Василе.

Памятник изготовлен из серого мрамора, на нем изображена самая известная фотография Васили. Надгробие своими очертаниями напоминает латинскую букву V – по первой букве в имени трагически погибшей певицы.

Напомним, Василя Фаттахова скончалась 26 января 2016 года из-за осложнений, возникших после родов. У нее осталось двое маленьких детей.

Материалы по теме
В память о Василе Фаттаховой ее коллеги дадут благотворительный концертВ Уфе откроют памятник на могиле Васили Фаттаховой
#Новости#Соболезнования#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48