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В Башкирии поставят пограничные столбы с четырех сторон света

26 сентября 2017, 13:41
Идея принадлежит местному отделению Русского географического общества.

На следующей неделе любителей путешествий и прочей информации с географическим уклоном ожидает любопытный сюрприз. На четырех крайних точках Башкирии члены республиканского отделения Русского географического общества (РГО) установят пограничные столбы в соответствии с четырьмя сторонами света.

Об этом Медиакорсети рассказал председатель местного отделения РГО Камиль Зиганшин. По его словам, срок установки пограничных столбов пока не определен. В первую очередь это зависит от того, насколько быстро они будут изготовлен, а также насколько правильно. Один столб уже готов, но еще один пришлось переделывать.

Пограничные столбы появятся в четырехкрайних точках республики. Северная – неподалеку от окраины села Байсарово Янаульского района (она, кстати, уде практически готова), южная – возле деревни Кужанак Зианчуринского района, западная – рядом с деревней Ивановка в Бакалинском районе, а восточная – у железнодорожной станции Устиново в Учалинском районе.

Пограничные столбы представляют собой четырехгранные стелы высотой 2 метра 30 см, ширина граней 40х40 см. Они изготовлены из арматуры и бетона, так что вандалы им не страшны. Как и положено пограничным столбам, они разлинованы поперечными полосками, только не черного, а синего цвета, и снабжены информационными табличками. Стоимость каждого столбика составила около 40 тысяч рублей, еще 10 тысяч стоит каждая табличка.

- Мы еще не планировали сценарий торжественной церемонии. Вполне возможно, по совету журналистов, накроем сначала готовые столбы полотном и потом сдернет его, как это делают на открытии памятника. А может быть, придумаем что-то другое, - пояснил Камиль Зиганшин. – После торжественного открытия столбы будут переданы муниципалитетам, которые совместно с членами Русского географического общества будут заботиться об их содержании.

Точные даты открытия столбов будут сообщены дополнительно.

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