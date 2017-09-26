В Башкирии поставят пограничные столбы с четырех сторон света

- Мы еще не планировали сценарий торжественной церемонии. Вполне возможно, по совету журналистов, накроем сначала готовые столбы полотном и потом сдернет его, как это делают на открытии памятника. А может быть, придумаем что-то другое, - пояснил Камиль Зиганшин. – После торжественного открытия столбы будут переданы муниципалитетам, которые совместно с членами Русского географического общества будут заботиться об их содержании.