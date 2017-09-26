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На пост главы РАН претендует экс-президент Академии наук Башкирии

26 сентября 2017, 10:29
Роберт Нигматуллин - советский и российский учёный-механик. Научный руководитель ИО РАН имени П. П. Ширшова с 2017 года, академик РАН.

На должность главы Российской академии наук претендует экс-президент Академии наук республики Роберт Нигматулин, сообщают «Вести-Башкортостан».

Всего на должность претендует пятеро. Голосование пройдет сегодня – 26 сентября. Первые выборы должны были состояться еще в марте текущего года, однако тогда три кандидата неожиданно сняли свои кандидатуры.

Роберт Нигматуллин избирался депутатом Курултая в 1995 и 1999 годах. В 1999 году его избрали депутатом Государственной Думы РФ по Кировскому одномандатному избирательному округу РБ.

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