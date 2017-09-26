На пост главы РАН претендует экс-президент Академии наук Башкирии

На должность главы Российской академии наук претендует экс-президент Академии наук республики Роберт Нигматулин, сообщают «Вести-Башкортостан».
Всего на должность претендует пятеро. Голосование пройдет сегодня – 26 сентября. Первые выборы должны были состояться еще в марте текущего года, однако тогда три кандидата неожиданно сняли свои кандидатуры.
Роберт Нигматуллин избирался депутатом Курултая в 1995 и 1999 годах. В 1999 году его избрали депутатом Государственной Думы РФ по Кировскому одномандатному избирательному округу РБ.