Путин уволил чиновников, нарушивших его запрет и вступивших в РАН

23 ноября на заседании совета по науке и образованию Владимир Путин жёстко раскритиковал главу РАН Владимира Фортова, за то, что в этом году список академиков и членкоров РАН пополнили государственные чиновники. Тогда президент страны пообещал позволить чиновникам заниматься наукой, освободив их от госслужбы.