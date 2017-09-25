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В Уфе чиновники снова попались на неполных отчетах о доходах

25 сентября 2017, 13:17
Двоим чиновникам Советского района Уфы объявлены выговоры.

Ряд чиновников Советского района Уфы не отчитались должным образом о своих доходах за прошлый год и утаили информацию о возможном возникновении конфликта интересов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сотрудники укрыли сведения о наличии у супруга коммерческой фирмы, финансовых обязательств семьи, а также занизили площадь имеющейся недвижимости.

Кроме того, начальник отдела образования не сообщил о возможном конфликте интересов в связи с заключением брака с подчиненным сотрудником учебного заведения.

Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, двоим объявлены выговоры.

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