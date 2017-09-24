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Мэрия Уфы рассчитывает, что путепровод в Нагаево появится к 2020 году

24 сентября 2017, 10:58
Городские власти направили предложение о финасировании в правительство Башкирии.

О том, что проект путепровода на сегодня практически готов сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

- - Мы вышли в Правительство РБ с предложением включить этот объект в финансирование на 2019-2020 годы, чтобы его построить, - сообщил он. - Это будет современный путепровод с широкими подъездными путями, - сказал Ялалов.

Напомним, путепровод в Нагаево необходим на месте переезда через железную дорогу. Здесь достаточно часто происходят аварии. О строительстве путепровода говорилось еще в 2011 году, однако проект разработан только сейчас.

#Новости#Наталья Кузнецова#Город
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