Мэрия Уфы рассчитывает, что путепровод в Нагаево появится к 2020 году

О том, что проект путепровода на сегодня практически готов сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
- - Мы вышли в Правительство РБ с предложением включить этот объект в финансирование на 2019-2020 годы, чтобы его построить, - сообщил он. - Это будет современный путепровод с широкими подъездными путями, - сказал Ялалов.
Напомним, путепровод в Нагаево необходим на месте переезда через железную дорогу. Здесь достаточно часто происходят аварии. О строительстве путепровода говорилось еще в 2011 году, однако проект разработан только сейчас.