Ложные звонки в Уфе: из торговых центров вновь эвакуировали посетителей

Звонок о подозрительном предмете в гостинице Hampton by Hilton оказался сегодня не единственным в Уфе. Аналогичные сообщения поступили о нескольких торговых центрах: "Центральном", "Меге" и "Радуге". Всех посетителей пришлось срочно эвакуировать.
Правоохранители, выехавшие на место для проверки, вновь ничего не обнаружили, звонки были ложными, сообщили Медиакорсети в пресс-службе МВД Башкирии.
Напомним, на прошлой неделе в полицию Уфы поступили звонки по 20 городским объектам, большинство из которых являются местами массового скопления людей.