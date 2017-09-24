Ложные звонки в Уфе: из торговых центров вновь эвакуировали посетителей

Звонок о подозрительном предмете в гостинице Hampton by Hilton оказался сегодня не единственным в Уфе. Аналогичные сообщения поступили о нескольких торговых центрах: "Центральном", "Меге" и "Радуге". Всех посетителей пришлось срочно эвакуировать.