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Ложные звонки в Уфе: из торговых центров вновь эвакуировали посетителей

24 сентября 2017, 19:53
Посетителей нескольких торговых центров в Уфе вновь пришлось эвакуировать из-за сообщений о подозрительных предметах. Правоохранители выехали на место для проверки.

Звонок о подозрительном предмете в гостинице Hampton by Hilton оказался сегодня не единственным в Уфе. Аналогичные сообщения поступили о нескольких торговых центрах: "Центральном", "Меге" и "Радуге". Всех посетителей пришлось срочно эвакуировать.

Правоохранители, выехавшие на место для проверки, вновь ничего не обнаружили, звонки были ложными, сообщили Медиакорсети в пресс-службе МВД Башкирии.

Напомним, на прошлой неделе в полицию Уфы поступили звонки по 20 городским объектам, большинство из которых являются местами массового скопления людей.

#Новости#Массовые эвакуации#Рустэм Башкирцев#Город
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