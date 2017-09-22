От Буковски до Кинга: как и чем живут независимые театры Уфы

Актеры пока еще не понимают, как играть; режиссер пока еще не понимает, как ставить, а зрители пока еще не понимают, как к этому относиться. А все это – независимый театр, на сцене которого на глазах у зрителей рождается перфоманс. Нетрадиционный, неоклассический театр можно любить или не любить, но нельзя остаться равнодушным.
Каждая студия уникальна и стремится бросить вызов, обнажить проблемы, сказать свое слово, да так, чтобы оно точно было услышано. В Уфе сосуществует целый колорит нетрадиционных театров: от создания миниатюр в режиме реального времени, до погружения в еврейскую культуру на русском языке. А главное правило – отказ от правил.
Студия «Alter Ego»: магия живого театра
Альтернативные «эгоисты» с двадцатилетним стажем. Они не боятся браться за разные жанры, стили, потому что это всегда провокация на какой-то внутренний рост. А главной своей задачей считают сделать живой театр.
«Alter Ego» предлагает своему зрителю произведения, которые в обычных театрах не увидишь. Сейчас, к примеру, они занимаются постановкой «Декамерона» Боккаччо. Это спектакли для думающей аудитории, не удовлетворенной ни академичностью больших театров нашего города, ни эпатажностью новых театральных сообществ. Режиссер театра признается, что каждое произведение ориентированно на конкретного человека в их труппе.
- Если случается, что человек уходит из студии, то и спектакль уходит вместе с ним. Каждый исполнитель уникален, если я работаю с поэзией или прозой, драматургия уже выписывается мною на конкретного человека, - рассказывает Светлана Аюпова - режиссер, создатель и руководитель театра-студии "Alter ego". - Что касается тем – у каждого человека есть круг вопросов, на которые он хочет найти ответы, о которых он хочет разговаривать здесь и сейчас с этими зрителями и актерами. И вот, к примеру, тема «Декамерона», тема надвигающейся чумы, какого-то внутреннего омертвления нас волновала, так и появился спектакль, который в этом году мы покажем на различных фестивалях.
В отличие от других театров, "Alter ego" оставляют за собой право держать в неведении зрителей относительно премьер, ведь каждый новый спектакль – это не просто выбор одного человека, а коллективное решение всей труппы.
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Каждая наша премьера готовится достаточно долго, поэтому пока сложно сказать, что будет дальше. В любом случае будут поэтические вечера и открытые встречи. Мы в постоянном поиске. Но если делать только то, что ты можешь и умеешь, то это не уже будет живой театр. Мы пытаемся быть другими. "Alter ego" - это альтернатива себе и тому театру, который есть вокруг, это поиск себя другого.
Независимый театр – это не только свобода творчества и самовыражения, но и неминуемые финансовые трудности. Пять лет театр «бомжевал», у них не было собственно места для репетиции. Сейчас они временно находятся в Доме Актера. Как признается режиссер театра, все фестивали, конкурсы оплачивают они сами, никакого финансирования извне нет.
- Было бы здорово, если бы в Уфе проводились какие-то фестивали, какие-то мастер-классы, учебы. К примеру, есть «Театральная весна», но туда не включены негосударственные театры. Три-четыре года назад в интервью я сказала, что в Уфе болотная театральная жизнь. Сейчас, мне кажется, что она начала оживать. Если раньше молодые режиссеры и актеры после окончания академии автоматически уезжали в другие города, то теперь многие остаются в городе и продолжают делать свое дело.
Я вижу, что пошло развитие. Но этого всегда мало. Хочется, чтобы это все начиналось с академии. Очень важно, чтобы к моменту выпуска у них не пропал творческий пыл, чтобы они попали в руки к своему мастеру и начали творить.
Плейбэк-театр «Эм Патио»: торжество импровизации
Фишка плейбэк-театра «Эм Патио» — импровизация. Обычные истории зрителей, которые они рассказывают, превращаются в перфоманс. Все происходит здесь и сейчас. Нет заготовленного текста, постановки и т.д. На сцене царит импровизация.
Звучащие на перфомансе истории, так или иначе, перекликаются, одна тянет за собой другую и так далее.
- Я думаю, наша основная миссия, миссия плейбэк-театра – дать возможность каждому человеку быть услышанным, - рассуждает основатель «Эм Патио» Карина Рамилевна. - Очень часто плейбэк-театр там, где существуют социальные проблемы; там, где у людей почти нет возможности высказаться. В разных странах плейбэк нашел свое применение для работы с различными социальными группами: с инвалидами, с людьми, пережившими травму, с беженцами и т.д.
Плейбэк находится в очень сильном взаимодействии со зрителем. Это тот театр, который вышел к зрителю в зрительный зал. Все это дает возможность высказаться, увидеть, что именно твоя история стала частичкой перфоманса, превратилась в искусство.«Эм Патио» - относительно молодой театр, который сейчас находится на этапе становления. А финансовые вопросы решают сами актеры и основатели плейбэк-театра Карина Рамилевна и Ольга Власенко.
- Так как на каждом перфомансе звучат разные истории, то каждый перфоманс (на большую аудиторию или квартирник) становится премьерой. Актеры не знают заранее, какие будут истории. В случае с плейбэком чаще всего работает «сарафанное радио». Пришел один человек, посмотрел, рассказал друзьям, родственникам и так далее. Так и собирается аудитория. И, конечно, мы делаем анонсы в группах социальных сетей.
- Какие премьеры стоит ждать зрителям в новом сезоне?
- За время существования театра мы сыграли перфомансы на разные темы: «Время изменений» (о личных изменениях каждого, об изменениях в мире, об отношении к происходящим изменениям и т.д.), «Потому что» (о стремлениях что-то делать потому что..., или не делать, потому что… и т.д.), «Самый лучший день», «Блюз 16+», «Мои НЛО», «А сколько вам лет?».
Сейчас мы готовимся выйти на перфоманс «Дух племени». Он будет о людях, как о частичках разных сообществ «племён» (семья, друзья, рабочий коллектив и т.д ), о том что происходит в этих «племенах», о взаимоотношениях внутри них. До конца года у нас расписаны темы перфомансов: «Современный человек», трилогия «Такие девчонки», «Мальчишник» и «Трудности перевода» (о взаимоотношениях полов), и под Новый год мы сыграем перфоманс «Пьяные» (21+).
- Как оцениваете театральную жизнь города?
- Если говорить в сравнении с театральной жизнью других городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), на мой взгляд, в Уфе не происходит почти ничего. Есть молодые независимые частные театры, которые стараются привнести что-то новое, интересное в свои постановки, брать современные пьесы и ставить их. Я с большим удовольствием хожу на их спектакли. У них, как и у нас, минимум денег, декораций, костюмов и т.д. и они создают из этого минимума свой максимум. Это здорово. Это горящие своими театрами люди. Наверно, это горение меня и привлекает. Грустно, что подобные проекты не получают никакой финансовой поддержки от города, но никто не сдается, процесс продолжается.
The Театр: провокация и современность
«The Teaтр» – один из самых провокационных в Уфе. Главный репертуар – современные авторы. И если режиссер театра и обращается к классикам, то непременно в современном прочтении.
- В нашем театре мы делаем то, что нас самих вдохновляет. Никаких специальных постановок для ажиотажа у нас нет. Мы делаем именно то, о чем нам хочется поговорить со зрителей. И да, это не всегда веселые темы про "розовых слоников и мишуток", - рассказывает директор проекта «Тhe ТЕАТР» Алсу Галина.
Свежий взгляд на то, каким должен быть театр, и какое-то своего рода бунтарство находят множество откликов среди горожан, ведь даже на так называемые читки (открытые репетиции, перетекающие в самостоятельные произведения) приходится заранее бронировать места.
- Что ждет зрителей в новом сезоне «Тhe ТЕАТР»?
- Зрителей ожидают такие авторы, как Чарльз Буковски, немецкий драматург Мариус фон Майенбург, Стивен Кинг, спектакль по стихам и творчеству группы "Ленинград" и другие постановки. В спектаклях у нас принимают участие профессиональные актеры и режиссеры. Также при театре есть театральная студия, в которой любой желающий может получать знания. С новичками мы тоже делаем экспериментальные постановки, эскизы спектаклей и читки пьес.
- С какими трудностями сталкивается частный театр?
- Трудности были в поиске помещения, потому что театр - это все-таки зрительный зал и сцена, и еще нужно место для хранения декораций. Поначалу о нас никто не знал, сложно было найти своего зрителя. Но сейчас мы уже не думаем о проблемах, ведь они есть всегда и у всех, мы думаем лишь о том, как идти вперед и творить новые спектакли для наших любимых зрителей.
Еврейский театр «Шалом-Алейхем»: премьеры юбилейного сезона
«Шалом-Алейхем» - театр, посвященный еврейской культуре. Организаторы считают своим долгом сохранять, развивать и делиться сокровищами мирового еврейского искусства.
«Шалом-Алейхем» в этом году будет открывать юбилейный пятый театральный сезон.
- Еврейский театр открыт для всех национальностей нашей многонациональной Республики Башкортостан. К сожалению, пока у нас действует ограничение по возрасту 12+, - рассказывает режиссер-постановщик, художественный руководитель театра «Шалом-Алейхем» Алексей Лаптев. - Пока наш театр не имеет своей постоянной сценической площадки. Мы вынуждены подстраиваться под театры, которые предоставляют нам свою сцену.
Для сцены любого формата у нас есть спектакли: «Кладоискатели» по пьесе Шолом-Алейхема рассчитан на большую сцену. «Семья» по пьесе Михаэля Миронова и «Ароматы Иерусалима» по пьесе Ирины Зименой мы показываем на камерной сцене Молодежного театра.
- Каких премьер ждать в юбилейный сезон?
- В новом театральном сезоне планируется премьера спектакля «Бывших жен не бывает» по пьесе молодого драматурга Михаэля Миронова. (Два произведения его уже были поставлены в Уфимском Еврейском театре - это «Блуждающие звезды» и «Семья»). Впервые будет поставлена сказка для детей «Свет Эмуны».
- Может ли непрофессиональный актер стать частью труппы театра?
- Труппа у еврейского театра полупрофессиональная, так как молодое поколение актеров - выпускники УГИИ им. З. Исмагилова, УУИ. Старшее поколение актеров было приглашено из творческих коллективов, которые имеют минимум десятилетний творческий опыт работы в театральных постановках. Часть из них имеет звания заслуженный работник культуры. Стать актером нашего театра могут творческие, талантливые люди. Рады всегда видеть молодых талантливых выпускников государственных институтов искусств.