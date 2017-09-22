От Буковски до Кинга: как и чем живут независимые театры Уфы

- Если случается, что человек уходит из студии, то и спектакль уходит вместе с ним. Каждый исполнитель уникален, если я работаю с поэзией или прозой, драматургия уже выписывается мною на конкретного человека, - рассказывает Светлана Аюпова - режиссер, создатель и руководитель театра-студии "Alter ego". - Что касается тем – у каждого человека есть круг вопросов, на которые он хочет найти ответы, о которых он хочет разговаривать здесь и сейчас с этими зрителями и актерами. И вот, к примеру, тема «Декамерона», тема надвигающейся чумы, какого-то внутреннего омертвления нас волновала, так и появился спектакль, который в этом году мы покажем на различных фестивалях.