Съезд обманутых дольщиков в Уфе: проведем митинг против бездействия властей

- Муж у меня работал на вахте на севере несколько лет, чтобы заработать денег на улучшение жилищных средств. У меня двое взрослых сыновей, которым мы хотели приобрести квартиры. Но все, стройка стоит, денег нет. Четыре года никаких изменений. Надежды нет… Тут есть и вина застройщика и администрации города. – говорит дольщица «Башинвестдом» Гузель.