Съезд обманутых дольщиков в Уфе: проведем митинг против бездействия властей

Напомним, что ранее власти отказали организаторам митинга в предоставлении площадки, сославшись в том числе и на то, что все территории в этот день будут заняты сельхозярмарками. Однако дольщики сразу нескольких проблемных объектов, несмотря на это, провели серию одиночных пикетов 14 сентября и съезд сегодня, 16 сентября.
На мероприятие пришли 111 человек – дольщики приходили со своими семьями и маленькими детьми. Все они возмущены абсолютным бездействием властей в их адрес и заявили, что намерены провести крупный митинг ноябре.
- Муж у меня работал на вахте на севере несколько лет, чтобы заработать денег на улучшение жилищных средств. У меня двое взрослых сыновей, которым мы хотели приобрести квартиры. Но все, стройка стоит, денег нет. Четыре года никаких изменений. Надежды нет… Тут есть и вина застройщика и администрации города. – говорит дольщица «Башинвестдом» Гузель.
По словам организатора Виталия Листкова, несмотря на небольшое количество человек, впервые удалось собрать максимальное количество «застройщиков», среди которых, например ЗАО «Башинвестдом», ОАО «Интеграл» (объекты в Нефтекамске и Уфе), ОАО «Строитель», ООО «Башстрой» и ООО «ЕТЗК» (Стерлитамак).
- Для первого съезда меня все устраивает. Да, ожидал больше людей, сразу оговорюсь – представителей дольщиков «Миловского парка» не было из-за того, что произошла дезинформация по времени. Зал был полный, делегатов достаточно. Сейчас мы будем готовиться к митингу в октябре, который пройдет ориентировочно четвертого числа, - заявил Листков Медиакорсети.
Согласно принятой резолюции, дольщики намерены создать рабочие группы и обратиться в органы местной власти с требованием введения дисциплинарной ответственности застройщиков. Заседание рабочих групп будет проводиться каждые 2 недели.
Напомним, что Уфа стала единственным городом, в котором власти не разрешили обманутым дольщикам выйти на митинги.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.