В Уфе в «Театральной ночи» приняли участие 20 тысяч зрителей

Ежегодная акция «Театральная ночь» прошла в Уфе в ночь с 19 по 20 сентября.
«Театральная ночь» - доброе традиционное собрание любителей театров и искусства. Как отмечают уфимцы, в этом году была особенно многообразна культурная программа. Так, например, некоторым гостям посчастливилось оказаться героями в экспресс-постановке маленького этюда или сказки.
На этом интересные мероприятия, конечно же, не закончились. Были многочисленные мастер-классы актеров и режиссеров, зрителям удалось увидеть театральные репетиции изнутри, принять участие в квестах, а маленьких поклонников ждала череда сказок и анимационные программы.