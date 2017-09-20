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В Уфе в «Театральной ночи» приняли участие 20 тысяч зрителей

20 сентября 2017, 16:31
В этом творческом форуме приняли участие все театральные коллективы Башкирии и Уфы, к ним присоединились Гостиный двор и Дом актёра им. Б. Юсуповой.

Ежегодная акция «Театральная ночь» прошла в Уфе в ночь с 19 по 20 сентября.

«Театральная ночь» - доброе традиционное собрание любителей театров и искусства. Как отмечают уфимцы, в этом году была особенно многообразна культурная программа. Так, например, некоторым гостям посчастливилось оказаться героями в экспресс-постановке маленького этюда или сказки.

На этом интересные мероприятия, конечно же, не закончились. Были многочисленные мастер-классы актеров и режиссеров, зрителям удалось увидеть театральные репетиции изнутри, принять участие в квестах, а маленьких поклонников ждала череда сказок и анимационные программы.

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#Новости#Театр#Молодежный театр#Малый театр#Уфа#Рустэм Башкирцев#Культура
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