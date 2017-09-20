В Уфе в «Театральной ночи» приняли участие 20 тысяч зрителей

На этом интересные мероприятия, конечно же, не закончились. Были многочисленные мастер-классы актеров и режиссеров, зрителям удалось увидеть театральные репетиции изнутри, принять участие в квестах, а маленьких поклонников ждала череда сказок и анимационные программы.