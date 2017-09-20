В правительстве Башкирии создали комиссию по вопросам изучения климата

В кабмине Башкирии создали комиссию по вопросам изучения климата в регионе. Специальная межведомственная рабочая группа займется отслеживанием изменений климатических условий в регионе, при этом власти рассчитывают предупреждать последствия плохой погоды. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале республики.
Сообщается, что возглавил комиссию вице-премьер республики Фархад Самедов, его замом стал президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, секретарем назначен член отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН республики Ауфар Гареев.
Напомним, ранее Медиакорсеть опубликовала мнение ученого БашГУ, кандидата географических наук, доцента Инбера Япарова о том, что происходит с климатом в Башкирии. Он заявил, что практически все стихийные бедствия на территории республики можно предупреждать, имея сеть метеопунктов по изучению климата.
- Метеослужбу необходимо возрождать. Столице нужны метеопосты в окружении — Иглинском, Благовещенском, Кушнаренковском, Кармаскалинском районах. Только так мы можем четко отслеживать погоду в разных районах города, оперативнее предупреждать уфимцев о надвигающейся стихии. Ливень 4 сентября показал, насколько это важно.
С мнением своего коллеги президент Академии наук РБ Альфис Гаязов согласился, но заявил, что в комиссии вряд ли смогут решить этот вопрос, поскольку имеющиеся на территории республики метеопункты находятся под наблюдением федеральных служб.
- В нашу комиссию вошли ученые, занимающиеся изучением геологии земли. Вместе мы будем изучать тенденции, которые сейчас доминируют в климате. Все мы знаем о том, что на изменение климата влияют Гольфстрим и Эль Ниньо. Но, тем не менее, нас больше волнуют вопросы региональные. Главное в работе новой комиссии — это принятие решений, которые впоследствии будут способствовать минимизации всех возможных последствий от стихий, связанных с климатом, погодой. Нам нужен постоянный мониторинг климатических данных. Чем больше, тем лучше.
По словам Инбера Япарова, для успешной работы комиссии ей необходимы данные о погоде за последние 50-60 лет.
- Это огромнейший объем работы. Нужно изучить все минувшие стихийные бедствия на конкретных территориях. Только так мы научимся предсказывать аномальные погодные явления.
Напомним, в последнее время на территории республики произошло сразу несколько стихийных бедствий, одним из которых стал аномальный ливень 4 сентября. Всего за два часа по данным мэрии Уфы выпала двухмесячная доля осадков и нанесла урон городскому бюджету на 40 млн рублей. Ливнем затопило многие учреждения, торговые центры, погиб один человек.