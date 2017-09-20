В правительстве Башкирии создали комиссию по вопросам изучения климата

- В нашу комиссию вошли ученые, занимающиеся изучением геологии земли. Вместе мы будем изучать тенденции, которые сейчас доминируют в климате. Все мы знаем о том, что на изменение климата влияют Гольфстрим и Эль Ниньо. Но, тем не менее, нас больше волнуют вопросы региональные. Главное в работе новой комиссии — это принятие решений, которые впоследствии будут способствовать минимизации всех возможных последствий от стихий, связанных с климатом, погодой. Нам нужен постоянный мониторинг климатических данных. Чем больше, тем лучше.