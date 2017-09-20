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В Башкирии завершили дело о двух полицейских, избивших задержанного

20 сентября 2017, 16:27
Следком завершил расследование уголовного дела по факту скандального избиения жителя города Нефтекамск.

Утром 10 ноября 2016 года 47-летний житель города Нефтекамск Венер Мардамшин был задержан сотрудниками полиции, а именно 43-летним начальником уголовного розыска отдела МВД по городу Нефтекамску Ильвиром Сагитовым и 26-летним сотрудником уголовного розыска отдела МВД, для установления причастности мужчины к хищению «айфона» и похищению человека.

В День полиции мужчина провел в отделе до обеда следующего дня. Об этом он ранее подробно рассказал на видео. Полицейские избили его, применяли при этом спецсредства, такие действия явно превышали их полномочия.

Известно, что 43-летнему начальнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с 26-летнего старшего оперуполномоченного отдела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. При этом вину оба экс-сотрудника полиции не признали.

- Материалы служебной проверки, проведенной подразделением собственной безопасности МВД по РБ, были направлены в следственные органы для дачи юридической оценки. В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины сотрудников они будут привлечены к установленной законом ответственности, а их руководители - к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Стоит отметить, что Венер Мардамшин является фигурантом уголовного дела по факту разбойного нападения, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «разбой» и «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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