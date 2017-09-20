В Башкирии завершили дело о двух полицейских, избивших задержанного

- Материалы служебной проверки, проведенной подразделением собственной безопасности МВД по РБ, были направлены в следственные органы для дачи юридической оценки. В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины сотрудников они будут привлечены к установленной законом ответственности, а их руководители - к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.