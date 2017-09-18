В Башкирии прошел митинг против "живодёров"

- Мы бы не размещали эти фото, поверьте, нам совсем не хочется этого делать. Но иногда они способны привести человека в чувство. Картинка - щелчок - и человек очнулся. И понял, что на свете есть не только котята с бантиками и собачки со стрижками за пять тысяч долларов, а есть другая сторона жизни - страдающие животные. Чувствовать чужое страдание - больно. А не чувствовать - это страшно. Да, сегодня против животных развёрнута война - нелепая и нечестная, потому что животные в ней не участвуют. Представьте на минутку, что животные могут защитить себя! Нас, людей, уже не было бы. А они безответны, до последнего пытаются верить людям. В такой войне не может быть победителей.