В Башкирии прошел митинг против "живодёров"

В башкирском городе Стерлитамак в воскресенье, 17 сентября прошел митинг зоозащитников.
Многострадальный федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" никак не примут. Депутаты Госдумы заявляют о трёх мощных лобби: обсуждать законопроект во втором чтении мешают производители кормов для животных, производители препаратов для эвтаназии и охотники. Тем временем в Москве зоозащитники дежурят у стен Госдумы, по российским городам идёт волна пикетов и митингов под лозунгом "Закон нужен сейчас". А что может сделать маленький Стерлитамак?
Не лает, не кусает - убить не пускает
Воскресный полдень, площадь возле КДЦ "Сода" оцеплена красно-белой лентой, митингующие с плакатами - несколько женщин-зоозащитниц и волонтёров, а также члены их семей - занимают на краю площади пятачок. Рядом, на пустой проезжей части, дежурит полицейский уазик. На ленте развешаны увеличенные цветные фото изуродованных кошек и собак. "Животные, пострадавшие от людей в нашем городе", - поясняет надпись. Плакаты, в отличие от фотографий, людей щадят и просвещают: участники митинга демонстрируют городу листы ватмана с напоминаниями: "Животные - не одежда", "Долой утилизацию, деньги выделены на стерилизацию", "Одна кошка и её потомство за 7 лет могут произвести 420000 кошек. Цивилизованный мир не убивает животных, а контролирует их рождаемость. А ты?", "Друзей не убивают!".
Зоозащитницы и волонтёры по очереди подходят к импровизированной трибуне и берутся за громкоговоритель. Из культурно-досугового центра выходят родители с детьми - одни семьи присоединяются к митингу, другие отправляются мимо - на прогулку в парк.
Движение за ответственное отношение к животным в Стерлитамаке - малочисленное и преимущественно женское, но не слабое. За шесть лет волонтёры и зоозащитники из группы "Право на жизнь" (теперь есть ещё одна группа борцов за права четвероногих - "Зоопланета"), как и другие неравнодушные жители республики, добились многого: теперь в регионе действует постановление правительства РБ от 16 мая 2016 года N 187 "Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных в РБ". Беда в том, что постановление нарушается: есть свидетели того, что животных зачастую не усыпляют, а убивают. Для того, чтобы найти управу на нарушителей, защитникам животных нужен федеральный закон.
- Что нам даст закон? Во-первых, наконец-то животному дадут статус живого существа, а не вещи, - говорит зоозащитница и медработник Оксана Иванова. - Во-вторых, четвероногие будут защищены от убийств и жестокого обращения. Над организациями, которые возьмутся безнадзорных собак и кошек отлавливать, стерилизовать, прививать от бешенства, чипировать и выпускать, можно будет установить государственный и общественный контроль. Я часто бываю в Европе и вижу, как в Испании, Португалии, Италии по улицам гуляют чипированные собаки, и это воспринимается нормально. Уже сейчас в городах нашей республики мы должны видеть счастливых собак с клипсами в ушах (жёлтая клипса - знак того, что животное безопасно для человека). Но где они? В-третьих, закон обяжет владельцев животных стерилизовать их и быть ответственными за тех, кого приручили.
Война без победителей
- Живодёров больше, чем добрых людей, - сетует пенсионерка Татьяна Алексеевна, крепко держа самодельный плакат "Берегите животных!". - Мы бездомных котов во дворе кормим, а живодёры службу отлова вызвали - мы еле этих котов у них отбили...
- А дети? - удивляется её дочь Нина, - пинают котят, кидают в них камнями - даже девочки, представляете? Я открываю окно, кричу: "Сейчас полицию вызову!" - прекращают. Надолго ли?
- Ни один зоозащитник или волонтёр не выступает за то, чтобы по городу бегали своры собак, - объясняет Гульназ Рахматуллина, педагог по образованию. - Но истребление безнадзорных животных - не выход! Именно гуманное отношение к ним способно изменить ситуацию: стерилизованные привитые от бешенства собаки безобидны для человека.
- Гульназ, попробуйте объяснить это родителям, которые боятся отпускать детей в школу через пустырь, обжитый волкодавами.
- Я тоже боюсь бродячих собак. Мы все чего-то боимся: пьяных людей, высоты, мчащегося автомобиля... Нужно учить детей элементарным правилам поведения, чтобы не вызвать агрессию животного. Мы ведь учим ребёнка правильно переходить дорогу или не разговаривать с незнакомцами? А бояться собак и обвинять в этом самих собак, уничтожать их - разве это разумно? Чтобы защищать животных, не надо быть зоозащитником, надо быть просто человеком. Мне, например, страшно жить в городе, где дети потрошат котят. Психиатрами-криминалистами давно замечено: 80 процентов маньяков и убийц начинали с того, что в детстве издевались над животными.
- В постах вашей группы "Право на жизнь" вы публикуете фото изувеченных собак и кошек. Это, по-вашему, гуманно?
- Мы бы не размещали эти фото, поверьте, нам совсем не хочется этого делать. Но иногда они способны привести человека в чувство. Картинка - щелчок - и человек очнулся. И понял, что на свете есть не только котята с бантиками и собачки со стрижками за пять тысяч долларов, а есть другая сторона жизни - страдающие животные. Чувствовать чужое страдание - больно. А не чувствовать - это страшно. Да, сегодня против животных развёрнута война - нелепая и нечестная, потому что животные в ней не участвуют. Представьте на минутку, что животные могут защитить себя! Нас, людей, уже не было бы. А они безответны, до последнего пытаются верить людям. В такой войне не может быть победителей.
- Вы воюете на стороне животных?
- Может показаться, что зоозащитники ведут себя как воины, но на самом деле мы - скорее миротворцы.
На митинге было собрано 99 подписей в поддержку закона "Об ответственном обращении с животными". Сбор подписей продолжится до конца сентября.