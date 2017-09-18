На въезде в Уфу скопилась традиционная пробка

Сегодня, 18 сентября, утром серьезные затруднения с въездом в Уфу возникли у автомобилистов, которые пытались преодолеть автодорогу по направлению от микрорайона Шакша к Уфе. Об этом сообщили автомобилисты в группе БашДТП, отметив, что подобное здесь происходит практически каждый вечер и каждое утро.
Сервис «Яндекс. Пробки» сообщил также о отдельных скоплениях автомобилей на участках улиц: Революционной (между улицами Цюрупы и Ленина), Цюрупы (между улицами Коммунистической и Чернышевского), проспекте Октября (между улицами Города Галле и братьев Кадомцевых), А также на улице Города Галле (по пути в Затон), улицах Шафиева и 50 лет СССР.