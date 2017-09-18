mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На въезде в Уфу скопилась традиционная пробка

18 сентября 2017, 10:03
Затруднен проезд по трассе со стороны микрорайона Шакша.

Сегодня, 18 сентября, утром серьезные затруднения с въездом в Уфу возникли у автомобилистов, которые пытались преодолеть автодорогу по направлению от микрорайона Шакша к Уфе. Об этом сообщили автомобилисты в группе БашДТП, отметив, что подобное здесь происходит практически каждый вечер и каждое утро.

Сервис «Яндекс. Пробки» сообщил также о отдельных скоплениях автомобилей на участках улиц: Революционной (между улицами Цюрупы и Ленина), Цюрупы (между улицами Коммунистической и Чернышевского), проспекте Октября (между улицами Города Галле и братьев Кадомцевых), А также на улице Города Галле (по пути в Затон), улицах Шафиева и 50 лет СССР.

Материалы по теме
На трассе М7 в Башкирии образовалась огромная пробкаУфа стоит в 10-бальных пробках
#Новости#Пробки#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48