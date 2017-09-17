У жителя Башкирии, лишенного ног после трагедии в Омске, родилась дочка

Вчера, 16 сентября, 24-летний житель поселка Чекмагуш Рустам Набиев и его жена Индиа стали родителями. Утром он поделился этой новостью в соцсетях. Индира, жена Рустама, осчастливила его этой новостью ранним утром.
- 54 см, 3620 кг! Принцесса! – похвастал новоявленный отец на своей странице в соцсети.
- С днем рождения, наша принцесса ! Мы тебя очень сильно ждали. 16.09.17. 54 см-3620 г. София, - написала счастливый отец.
Напомним, Рустам стал инвалидом, получив серьезные травмы после обрушения казармы, в которой жили десантники в Омске. После трагедии парню ампутировали ноги. Но трагедия не сломила его.
- 12.07.15 - дата моего второго рождения. Аллах, спасибо за вторую жизнь!!! Счастливый! – такой статус Рустам установил в соцсети на своей странице.
Молодой человек научился полноценно жить. Он совершил немало удивительных поступков за прошедшие два года: выступал в составе подмосковной команды по следж-хоккею, прыгнул с парашютом. А также стал семейным человеком.
В феврале текущего года у Рустама и Индиры был никах, а в июне они зарегистрировали брак в загсе. И вот теперь стали родителями.