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У жителя Башкирии, лишенного ног после трагедии в Омске, родилась дочка

17 сентября 2017, 19:47
Десантник Рустам Набиев, который чудом выжил после обрушения казармы в Омске в 2015 году, но лишился ног, стал для многих символом стойкости духа.

Вчера, 16 сентября, 24-летний житель поселка Чекмагуш Рустам Набиев и его жена Индиа стали родителями. Утром он поделился этой новостью в соцсетях. Индира, жена Рустама, осчастливила его этой новостью ранним утром.

- 54 см, 3620 кг! Принцесса! – похвастал новоявленный отец на своей странице в соцсети.

- С днем рождения, наша принцесса ! Мы тебя очень сильно ждали. 16.09.17. 54 см-3620 г. София, - написала счастливый отец.

Напомним, Рустам стал инвалидом, получив серьезные травмы после обрушения казармы, в которой жили десантники в Омске. После трагедии парню ампутировали ноги. Но трагедия не сломила его.

- 12.07.15 - дата моего второго рождения. Аллах, спасибо за вторую жизнь!!! Счастливый! – такой статус Рустам установил в соцсети на своей странице.

Молодой человек научился полноценно жить. Он совершил немало удивительных поступков за прошедшие два года: выступал в составе подмосковной команды по следж-хоккею, прыгнул с парашютом. А также стал семейным человеком.

В феврале текущего года у Рустама и Индиры был никах, а в июне они зарегистрировали брак в загсе. И вот теперь стали родителями.

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