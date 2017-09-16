В Уфе началась вакцинация против гриппа

- Вакцинироваться следует людям старше 60 лет, пациентам больниц и домов престарелых, взрослым, в анамнезе у которых есть сахарный диабет, проблемы с верхними дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, работающим людям вакцинация будет проводиться по месту работы, - сообщается на сайте мэрии.