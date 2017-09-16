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В Уфе началась вакцинация против гриппа

16 сентября 2017, 20:38
В Демском районе столицы медработники сделали уже более 500 прививок в детсадах, школах и других учреждениях.

В Уфе началась ежегодная вакцинация населения против гриппа, об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы. В Демском районе столицы медработники сделали уже более 500 прививок в детсадах, школах и других учреждениях.

Врачи напоминают о том, что большему риску заболевания гриппом и ОРВИ подвержены дети до полугода и до 5 лет, а также малыши, которые ходят в детсад.

- Вакцинироваться следует людям старше 60 лет, пациентам больниц и домов престарелых, взрослым, в анамнезе у которых есть сахарный диабет, проблемы с верхними дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, работающим людям вакцинация будет проводиться по месту работы, - сообщается на сайте мэрии.

Напомним, что ранее Медиакорсеть писала о резкой заболеваемости ОРВИ. Специалисты связали это с резким ухудшением погоды.

- На росте заболеваемости ОРВИ сказалось резкое похолодание и сильные дожди, - считает специалист ведомства Зухра Шагиева. – После продолжительного теплого периода не у всех организм оказался готов к столь резкой перемене климата. Но пока для тревоги поводов нет – ситуация далека от эпидемии.

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