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В Башкирии завершилась эпидемия гриппа и ОРВИ

28 февраля 2017, 13:29
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.

В Башкирии завершилась эпидемия гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ. Эпидемия продолжалась в течение восьми недель - с 26.12.2016 года по 19.02. 2017 года. Пик заболеваемости был пройдет на третьей неделе эпидемического подъема.

- Максимальное превышение эпидемических порогов составило по республике 53,5%, в Уфе – 60,5%. Особенностью этого сезона явилось длительное превышение эпидемических порогов заболеваемости среди взрослого населения. Тогда как среди детского контингента всех возрастов превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдалось только 1-2 недели, чему способствовало превентивное прерывание учебного процесса в образовательных учреждениях, - отметили в Роспотребнадзоре по Башкирии.

За восемь недель в республике гриппом и ОРВИ переболели около 200 тысяч человек (4,9% от численности населения Башкирии), детей заболело 120,5 тысяч.

- Эпидемия расценивается как средней интенсивности, с преимущественным поражением детского контингента. Эпидемия была вызвана гриппом А2, штамм Гонг Конг и в незначительной степени – гриппом В. Кроме вирусов гриппа от больных определялись также вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы. Летальные исходы в текущем сезоне не зарегистрированы, - сообщает пресс-служба ведомства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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