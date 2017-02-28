В Башкирии завершилась эпидемия гриппа и ОРВИ

- Эпидемия расценивается как средней интенсивности, с преимущественным поражением детского контингента. Эпидемия была вызвана гриппом А2, штамм Гонг Конг и в незначительной степени – гриппом В. Кроме вирусов гриппа от больных определялись также вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы. Летальные исходы в текущем сезоне не зарегистрированы, - сообщает пресс-служба ведомства.