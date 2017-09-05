Московской публике Башкирию представят актеры и библиотекари

Posted 5 сентября 2017, 10:11
Published 5 сентября 2017, 10:11
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Завтра, 6 сентября, в Москве стартует Фестиваль национальных литератур народов России, в котором примут участие творческие коллективы, съехавшиеся со всех уголков страны. Об особенностях культуры Башкирии на фестивале поведают коллективы Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима, а также Российской государственной детской библиотеки.
Так, 7 сентября, днем, на главной сцене Московской международной книжной выставки-ярмарки пройдет выступление Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима с литературной композицией «Радость нашего дома» по мотивам повестей великого башкирского писателя, чье имя носит коллектив. Выступление пройдет при поддержке Фонда Мустая Карима, которым руководит внук писателя Тимербулат Каримов.
Чуть позже, 9 сентября, в вечернее время на той же площадке столичной аудитории будет продемонстрирован проект Российской государственной детской библиотеки «Здравствуй, сосед!». Его участники расскажут о языке, литературе, традициях и обычаях башкирского народа. Повествование будет сопровождаться концертом музыкальных и танцевальных коллективов и чтением сказок.