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Posted 5 сентября 2017, 10:11

Published 5 сентября 2017, 10:11

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

Московской публике Башкирию представят актеры и библиотекари

5 сентября 2017, 10:11
В рамках мероприятия пройдет выступление Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима с литературной композицией «Радость нашего дома» по мотивам повестей великого башкирского писателя.

Завтра, 6 сентября, в Москве стартует Фестиваль национальных литератур народов России, в котором примут участие творческие коллективы, съехавшиеся со всех уголков страны. Об особенностях культуры Башкирии на фестивале поведают коллективы Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима, а также Российской государственной детской библиотеки.

Так, 7 сентября, днем, на главной сцене Московской международной книжной выставки-ярмарки пройдет выступление Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима с литературной композицией «Радость нашего дома» по мотивам повестей великого башкирского писателя, чье имя носит коллектив. Выступление пройдет при поддержке Фонда Мустая Карима, которым руководит внук писателя Тимербулат Каримов.

Чуть позже, 9 сентября, в вечернее время на той же площадке столичной аудитории будет продемонстрирован проект Российской государственной детской библиотеки «Здравствуй, сосед!». Его участники расскажут о языке, литературе, традициях и обычаях башкирского народа. Повествование будет сопровождаться концертом музыкальных и танцевальных коллективов и чтением сказок.

#Культура#Новости
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