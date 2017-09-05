Московской публике Башкирию представят актеры и библиотекари

Чуть позже, 9 сентября, в вечернее время на той же площадке столичной аудитории будет продемонстрирован проект Российской государственной детской библиотеки «Здравствуй, сосед!». Его участники расскажут о языке, литературе, традициях и обычаях башкирского народа. Повествование будет сопровождаться концертом музыкальных и танцевальных коллективов и чтением сказок.