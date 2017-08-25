В «Волшебном мире» объявили день поиска кладов

- Нашим юным друзьям и их родителям мы предлагаем купить билет на любой из наших аттракционов и проявить свою смекалку в поиске сокровищ. Конечно, тут не обойтись без везения, - рассказала мне, попутно проводя экскурсию по парку, пиар менеджер «Волшебного мира» Елена Матвеева. - В случае удачи и нахождения маленького свитка кладоискателя ждет приз.