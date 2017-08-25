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Posted 25 августа 2017, 06:00

Published 25 августа 2017, 06:00

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В «Волшебном мире» объявили день поиска кладов

25 августа 2017, 06:00
Знаменитый парк развлечений Уфы сегодня проводит квест «В поисках сокровищ».

11 00. Парк развлечений «Волшебный мир».

Сегодня администрация парка развлечений «Волшебный мир» подготовила для юных жителей Уфы очередной сюрприз - квест «В поисках сокровищ». Вместе с молодыми ребятами - операторами аттракционов мы заложили небольшие свитки в самых неожиданных местах.

- Нашим юным друзьям и их родителям мы предлагаем купить билет на любой из наших аттракционов и проявить свою смекалку в поиске сокровищ. Конечно, тут не обойтись без везения, - рассказала мне, попутно проводя экскурсию по парку, пиар менеджер «Волшебного мира» Елена Матвеева. - В случае удачи и нахождения маленького свитка кладоискателя ждет приз.

Кстати, несмотря на довольно раннее время, в парке уже многолюдно. Юные уфимцы вместе с родителями пришли сюда за хорошим настроением и новыми впечатлениями.

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