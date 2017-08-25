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Posted 25 августа 2017, 06:30

Published 25 августа 2017, 06:30

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе в лечебных процедурах стали активнее применять продукты пчеловодства

25 августа 2017, 06:30
Уфалогия узнала, как Республиканский центр народной медицины и апитерапии успешно применяет целебные технологии.

11:30, ул. Рыльского, 13/1.

Всю свою жизнь люблю мёд! И Сипайлово для меня родной район тоже всю жизнь! Но то что в нашем городе есть место в котором объединены две столь любимые мной темы - мёд и Сипайлово, я узнал только вчера Это место - Республиканский центр народной медицины и апитерапии на Рыльского, 13/1.

Двухэтажное здание скромно стоит во дворе. Многие про него, скорее всего, даже не слышали. Как и я, хотя много лет ездил в соседний дом к родственникам. Центр работает здесь уже больше шести лет. Очень удачно в центре совмещены народная медицина и официальная. Специалисты центра разумно подходят к использованию как лекарств, так и народных методов.

Все знают, что такое электрофорез, УВЧ, ингаляции и прочие процедуры. Нет смысла на этом останавливаться. Ну, и в этом есть своя изюминка! Например, ингаляция с прополисом. Или электрофорез с этим же препаратом. Используется продукция собственного производства, со своих пасек. Всё-таки изумительно красиво течёт мед! А течёт он здесь во время многих процедур.

Медовый массаж - отличная вещь! Медовая ванна - чудо! Есть исключительная и чрезвычайно полезная комната, потолок который устлан прополисными холстиками! Аромат в этой комнате стоит непередаваемый!

Для приезжих прямо в здании есть номера, в которых можно остановиться. Условия в центре комфортные. И при этом цены ниже средних по городу.

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