В Уфе в лечебных процедурах стали активнее применять продукты пчеловодства

Двухэтажное здание скромно стоит во дворе. Многие про него, скорее всего, даже не слышали. Как и я, хотя много лет ездил в соседний дом к родственникам. Центр работает здесь уже больше шести лет. Очень удачно в центре совмещены народная медицина и официальная. Специалисты центра разумно подходят к использованию как лекарств, так и народных методов.