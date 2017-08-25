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Posted 25 августа 2017, 14:00

Published 25 августа 2017, 14:00

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе Национальный музей выкупает у населения уникальные предметы старины

25 августа 2017, 14:00
Уфалогия узнала, как рождаются выставки и есть ли памятник Салавату Юлаеву за пределами республики.

Кабинет генерального директора Национального музея РБ Марата Зулькарнаева расположен на цокольном этаже, и уже буквально через несколько кабинетов начинаются выставки.

Марат Миннигалеевич вернулся с оперативки, посвященной подготовке к созданию новой выставки «Материальная культура башкирского народа».

- Открыть выставку мы планируем в сентябре, а сегодня на оперативке обсуждали концепцию, тематику и художественное оформление. Особенность данной выставки заключается в том, что она будет состоять из новых поступлений. Наши сотрудники выезжали в Янаульский район и привезли много украшений 19 века.

Марат Зулькарнаев работает в должности генерального директора музея с этого года, но вся жизнь связана с данным музеем. Преподавая историю России в БГУ, многие лекции и семинары, а также практику его студенты проходят именно в Национальном музее.

- Пополняем экспозицию музея двумя способами: либо выкупаем у населения, либо принимаем в дар. Главная функция музея – хранение, а в настоящее время еще добавилась и просветительская. Мы организовываем еще и передвижные выставки, организовываем квесты и участвуем в Ночи музеев. На средства гранта в Эстонии заменили памятник Салавату Юлаеву на чугунный.

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