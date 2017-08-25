В Уфе Национальный музей выкупает у населения уникальные предметы старины

- Открыть выставку мы планируем в сентябре, а сегодня на оперативке обсуждали концепцию, тематику и художественное оформление. Особенность данной выставки заключается в том, что она будет состоять из новых поступлений. Наши сотрудники выезжали в Янаульский район и привезли много украшений 19 века.