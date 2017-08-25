В отделении Сбербанка в Уфе познакомили с современными технологиями

Posted 25 августа 2017, 08:17
Published 25 августа 2017, 08:17
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
11.50 офис Сбербанка, Уфа, ул. Зорге, 5.
Уфимка Айгуль Резбаева пришла сегодня в Сбербанк для того, чтобы узнать подробнее об интересующих ее услугах банка.
- Мне нужно узнать, какие здесь есть кредитные программы, - говорит она. Клиентом Сбербанка Айгуль является уже несколько лет.
Последние два года активно пользуется приложением Сбербанк-онлайн.
- Я постоянно оплачиваю через него ЖКХ - это очень удобно и не нужно ни куда идти, можно сделать платеж, не выходя из дома. Также удобно оплачивать мобильную связь, - говорит она. Айгуль оценила и бонусы "Спасибо" от Сбербанка. - Это очень приятная фишка Сбербанка. Я ими часто пользуюсь, например, в аптеке, - рассказала Айгуль.