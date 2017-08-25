В отделении Сбербанка в Уфе познакомили с современными технологиями

- Я постоянно оплачиваю через него ЖКХ - это очень удобно и не нужно ни куда идти, можно сделать платеж, не выходя из дома. Также удобно оплачивать мобильную связь, - говорит она. Айгуль оценила и бонусы "Спасибо" от Сбербанка. - Это очень приятная фишка Сбербанка. Я ими часто пользуюсь, например, в аптеке, - рассказала Айгуль.