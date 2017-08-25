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Posted 25 августа 2017, 13:28

Published 25 августа 2017, 13:28

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Уфимский стилист Эдуард Ягудин о лихих 90-х в Черниковке и идеальных бедрах

25 августа 2017, 13:28
Уфалогия узнала об экстремальных эпизодах из жизни известного стилиста.

18.28, Гафури, 50.

Мы продолжаем общаться в салоне красоты Татьяны Овсяниковой, известного в Уфе стилиста, имиджмейкера, благотворительного деятеля.

Стилист Эдуард Ягудин рассказывает о себе: стричь начал ещё в 90-е, в рядах Вооружённых Сил, стриг офицеров, солдат – в общем, всех. Набрался опыта и позже стал работать парикмахером уже вне службы в армии. Когда познакомился с Татьяной, стал делать и женские прически.

- Когда клиенту нравится то, что делаешь, это очень вдохновляет, - говорит Эдуард. Он, кстати, ещё и персональный тренер. Спрашиваю, нравится ли ему западная мода на пышные и широкие бедра. - Бедра спортивные у девушки должны быть. Не как у Кардашьян. Круглые, подтянутые, нормальные, - считает Эдуард.

Он вспоминает о лихих 90-х в Черниковке, когда приходилось работать стилистом и инкассатором одновременно.

- Был 98-й год, дефолт, тяжелые времена. И я, поверьте, видел столько денег, что и представить невозможно. Сколько было стычек, криминала на улицах - цыгане, наркоманы.

Вспоминает он Вячеслава Симонова, который работал инкассатором Сбербанка до тех пор, пока в Уфе его не подорвали двое парней два года назад. О том страшном случае писали все СМИ республики. - Слава был моим другом. Мы даже как-то с ним вместе выходили на пару на работу. Его не хватает. Недавно ему установили памятник в родной Федоровке, - говорит Эдуард.

- За все время, что работал инкассаторов, отношение к деньгам у меня не изменилось. Это фантики. Есть вещи гораздо важнее них, - говорит Эдуард.

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