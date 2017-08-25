Уфимский стилист Эдуард Ягудин о лихих 90-х в Черниковке и идеальных бедрах

Вспоминает он Вячеслава Симонова, который работал инкассатором Сбербанка до тех пор, пока в Уфе его не подорвали двое парней два года назад. О том страшном случае писали все СМИ республики. - Слава был моим другом. Мы даже как-то с ним вместе выходили на пару на работу. Его не хватает. Недавно ему установили памятник в родной Федоровке, - говорит Эдуард.