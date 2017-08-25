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Posted 25 августа 2017, 06:00

Published 25 августа 2017, 06:00

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Шеф-редактор уфимского телеканала о тонкостях тележурналистики в Башкирии

25 августа 2017, 06:00
Уфалогия узнала, как работает один из самых активных телеканалов республики.

11:00, редакция телеканала РБК-УФА.

В редакцию телеканала РБК-Уфа пришли еще не все сотрудники, но в офисе не тихо – стук пальцев по клавиатуре, обсуждение съемки новых сюжетов.

В положенное время заходит Кирилл Кукош – шеф-редактор и ведущий. После радушного приветствия коллег направляется в студию, чтобы рассказать о своей работе и том, чего не хватает в столице республики.

– Как обыватель не могу не затронуть наболевший вопрос. Буквально полгода у нас в городе были такие дороги, которых я за двенадцатилетний стаж вождения практически нигде не видел. Для комфортной жизни в Уфе это нужно было как-то изменить. Радует, что сейчас их приводят в порядок, – улыбается Кирилл.

Затрагивая профессиональную тему, Кукош отметил, что в Уфе мало телеканалов, в определенный момент для него это стало проблемой.

– Если в Екатеринбурге около 20 местных каналов, то у нас их пять всего – не такой уж и большой выбор. Альтернативной журналистики для телевизионщика, конкретно для меня, в Уфе раньше не было. Из-за этого два года я не работал журналистом, не видел для себя развития, не видел каких-то перспектив. В то время государственные телеканалы находились в худшем состоянии, нежели сейчас, поэтому я очень рад, у меня появилась возможность работать на РБК-Уфа. Мне очень нравится, что никто не вмешивается в политику канала. Все зависит от журналистов, от их точки зрения, никакого навязывания, – рассказал корреспонденту ProUral.info Кирилл.

Ему много раз предлагали работу в Москве и в Петербурге, но он признается, что любит свой город, в каком бы состоянии Уфа не была. Как гражданин, всегда старается оставлять порядок после себя, а как шеф-редактор, стремится делать свою работу лучше. Кукош отметил, что ему нравится, что телеканал представляет альтернативную точку зрения.

– Это не обязательно оппозиция и что-то негативное, а углубленное изучение данных – куда жителю республики можно вложить свои деньги. Если другие средства массовой информации сообщили, что средняя зарплата составила около 29 тысячи рублей, мы обзвонили независимых экспертов, изучили сторонние сайты и получили совершенно другую цифру - 16 тысяч рублей, например. Мы даем человеку думать - говорим о том, что по одним материалам - так, а по другим - вот так, а зритель уже сам решает, что является истиной. Считаю, что на телевидении не может быть однобокой информации.

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