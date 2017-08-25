Шеф-редактор уфимского телеканала о тонкостях тележурналистики в Башкирии

– Если в Екатеринбурге около 20 местных каналов, то у нас их пять всего – не такой уж и большой выбор. Альтернативной журналистики для телевизионщика, конкретно для меня, в Уфе раньше не было. Из-за этого два года я не работал журналистом, не видел для себя развития, не видел каких-то перспектив. В то время государственные телеканалы находились в худшем состоянии, нежели сейчас, поэтому я очень рад, у меня появилась возможность работать на РБК-Уфа. Мне очень нравится, что никто не вмешивается в политику канала. Все зависит от журналистов, от их точки зрения, никакого навязывания, – рассказал корреспонденту ProUral.info Кирилл.