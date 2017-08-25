На детском радио рассказали о "секретиках"

- Ребят, я хочу чтобы Вы подсказали нам, как правильно приготовить секретик. Вы должны знать, каковы правила приготовления правильного особенного секретика, что считать самым важным при его изготовлении, ведь если о секрете никто не знает - это не интересно. Надо, чтобы все о нём знали, но при этом чтобы его никто не видел и не знал, где он находится, - говорит ведущая Галина Морозова.