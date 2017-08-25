На детском радио рассказали о "секретиках"

7.10, Детское Радио 90.6 FM , ул. Рихарда Зорге, 9.
Раннее утро. А ведущие прямого эфира Галина Морозова и Владимир Ремпель уже бодры и веселы. Каждое утро их можно услышать в особой программе для детей и родителей. Темой сегодняшнего эфира стала подготовка ко “Дню устраивания секретиков”. Согласитесь, тема интересна?
И вот стрелки часов приблизились к цифре 7. Эфир начался, ведущие надели наушники, улыбаются и готовы к общению с маленькими слушателями радио. Первое, что ощущается в начале прямого эфира, так это нескончаемая энергия тети Гали и дяди Вовы (просят называть себя неофициально). Звонили в прямой эфир дети разных возрастов, рассказывая о своих секретиках и о том, как их можно создать.
- Ребят, я хочу чтобы Вы подсказали нам, как правильно приготовить секретик. Вы должны знать, каковы правила приготовления правильного особенного секретика, что считать самым важным при его изготовлении, ведь если о секрете никто не знает - это не интересно. Надо, чтобы все о нём знали, но при этом чтобы его никто не видел и не знал, где он находится, - говорит ведущая Галина Морозова.
Сегодня мы узнали много секретиков, а Вы хотите рассказать о своём?