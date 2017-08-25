Единственный пятизвездный отель Уфы поделился секретами успеха

Отель «Шератон», построенный два года назад в преддверии саммитов, за время своего существования стал важной частью города. Ежедневно внутри него кипит жизнь, скрытая от посторонних глаз. Непрерывно сменяются лица именитых гостей города. И только приветливая улыбка сотрудницы Марии в зоне ресепшна остается неизменной. Девушка принимает и размещает гостей отеля.