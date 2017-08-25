Единственный пятизвездный отель Уфы поделился секретами успеха

Posted 25 августа 2017, 06:20
Published 25 августа 2017, 06:20
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
11:20, отель «Шератон».
Отель «Шератон», построенный два года назад в преддверии саммитов, за время своего существования стал важной частью города. Ежедневно внутри него кипит жизнь, скрытая от посторонних глаз. Непрерывно сменяются лица именитых гостей города. И только приветливая улыбка сотрудницы Марии в зоне ресепшна остается неизменной. Девушка принимает и размещает гостей отеля.
Менеджер по маркетингу «Шератона» Елена Тумашева, встретившая корреспондента ProUral.info в холле, рассказала, что работает здесь с момента открытия. Чтобы стало более понятно, чем привлекает гостей отель, девушка согласилась провести для меня экскурсию.
Сегодня утром здесь не людно: большинство посетителей разъехались по своим делам. За столиком кафе Link@Sheraton расположились трое мужчин, которые что-то обсуждают. В течение дня здесь можно выпить чашечку чая или кофе и немного перекусить. Также на первом этаже находится ресторан Novum, позволяющий испытать гастрономические впечатления и усилить их звуками старинного рояля.
Удобное расположение отеля, просторные конференц-залы и удобные номера, собственные фитнес-центр, спа-салон и бильярдная комната, клубная зона - и это далеко не все, что отличает «Шератон» от других уфимских отелей. Внутреннее убранство гостиницы пропитано национальным духом Башкирии. Для его отделки использовались натуральные материалы, добытые в республике, — дерево, камень.
Мы с Еленой еще не закончили общаться, как на экране висящего здесь телевизора появился сюжет про хабаровских мучительниц животных. Девушка не смогла равнодушно наблюдать за происходящем на экране и поделилась тем, что и многим уфимцам не хватает доброты.
- Часто наблюдаю за тем, как в Уфе происходят какие-то нехорошие вещи. Это грустно наблюдать. Я постоянно помогаю кормом и пеленками бездомным животным, которых местные зоозащитники берут на поруки, - на такой теплой ноте мы закончили нашу экскурсию.