В Башкирии житель при расселении вместо квартиры получил 1,2 миллиона

- Нет, - ответили нам. - Это мы вынуждены были обратиться в суд с иском об изъятии квартиры в аварийном доме и передаче её в муниципальную собственность. Ждать одного-двух жильцов исполнители программы не будут. В случае отказа от предоставляемого жилья, в соответствии с постановлением правительства РБ № 136 «Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» и пункта 8 статьи 32 ЖК РФ, владельцу предложат компенсацию за старую квартиру по рыночной стоимости, но с учётом износа дома. Это – мизерная сумма, на которую не купишь даже комнату в общежитии.