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В Башкирии житель при расселении вместо квартиры получил 1,2 миллиона

22 августа 2017, 09:29
В Туймазах некоторые горожане отказались от нового жилья в надежде в суде выиграть больше. После общения с судившимися выясняется, что они больше доверяют интернету и случайным юристам.

Так как в центре Туймазов строить практически негде, возводится микрорайон Чулпан-2 на окраине города. По программе расселения из аварийного жилья более 500 человек можно расселить только там. Однако находится немало жильцов, которые не хотят ехать оттуда 2 километра на автобусе в центр города. Они идут к юристам, и те обещают выбить компенсацию или большую, чем положено, жилплощадь.

Мы попросили прокомментировать юристов администрации городского поселения город Туймазы слух о том, что один переселенец из аварийного дома подал в суд на администрацию, выиграл суд и получил приличную компенсацию.

- Так ли это?

- Нет, - ответили нам. - Это мы вынуждены были обратиться в суд с иском об изъятии квартиры в аварийном доме и передаче её в муниципальную собственность. Ждать одного-двух жильцов исполнители программы не будут. В случае отказа от предоставляемого жилья, в соответствии с постановлением правительства РБ № 136 «Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» и пункта 8 статьи 32 ЖК РФ, владельцу предложат компенсацию за старую квартиру по рыночной стоимости, но с учётом износа дома. Это – мизерная сумма, на которую не купишь даже комнату в общежитии.

Вопросы цены, сроков выселения решаются только с собственником. При отказе от выкупной цены и нового жилья муниципалитет вправе обратиться в суд о принудительном изъятии квартиры и установлении выкупной суммы.

В случае, о котором идет речь, переселяемый получил с учетом земли под домом 1 млн 200 тыс рублей и 600 тыс передал долевику - матери. Двушка в Туймазах в новом доме стоит 1 млн 750 тыс - 1 млн 800 тыс рублей. В других аварийных домах квартиры после рыночной оценки стоят еще меньше - около 800 тыс руб вместе с землёй.

Недавно ещё одна туймазинка, проживавшая в коммунальной квартире аварийного дома, не согласилась с тем, что ей предоставили по договору мены коммунальную квартиру (с подселением) и подала исковое заявление в суд с требованием признания договора недействительным и возврата сторон в первоначальное положение. Суд пояснил, что ей должны предоставить такую же площадь, какой она владела раньше, и иск был оставлен без удовлетворения. Женщина зря потратила деньги на юруслуги.

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#Новости#Эмиль Мусин#Общество
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