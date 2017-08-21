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Власти Уфы передали в аренду памятник культурного наследия

21 августа 2017, 17:09
Дом Степановых-Зориных на 25 лет арендует компания «Гермес».

По данным «Коммерсанта», компания "Гермес" была организована недавно, 25 июля в качестве микропредприятия с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Единственным владельцем является предприниматель Руслан Лутфуллин.

Здание постройки XX века, расположенное по улице Чернышевского было расселено 6 лет назад. Напомним, этим летом в доме произошел пожар. Предположительно, это был поджог. Однако, как сообщали в управлении по государственной охране объектов культурного наследия, сильно дом не пострадал.

Компания «Гермес» в течение трех лет должна завершить реставрацию, после чего городские власти снизят для нее арендную плату до 1 рублей за квадратный метр, пишет «Коммерсант».

- Хочется отметить, что это дом детей купца, и судя по его декору и архитектурным деталям , он более ценен и сохранился лучше чем отреставрированный «дом-отец», - сообщил представитель движения Архзащиты Владимир Захаров.

На вопрос о будущей судьбе здания, Владимир Захаров отметил, - судя по статистике у нас в Уфе нельзя сказать хорошо это или плохо, например, реставрацию дома Тикунова на Зенцова 38, остановили из-за нарушений.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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