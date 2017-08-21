Власти Уфы передали в аренду памятник культурного наследия

Здание постройки XX века, расположенное по улице Чернышевского было расселено 6 лет назад. Напомним, этим летом в доме произошел пожар. Предположительно, это был поджог. Однако, как сообщали в управлении по государственной охране объектов культурного наследия, сильно дом не пострадал.