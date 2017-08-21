В Уфе из оврага спасли трех пьяных мужчин

Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что там находятся трое мужчин. Оказывается, двое мужчин попытались вытащить мужчину, но сами оказались в овраге. При помощи альпинистского снаряжения из ямы подняли мужчин 1992, 1993 и 1983 годов рождения. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Предположительно все трое были пьяны.