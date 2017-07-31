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В Уфе спасли двух человек, которые пытались переплыть Белую

31 июля 2017, 13:17
Рискнуть жизнью решили 40-летний мужчина и 54-летняя женщина.

30 июля спасатели вытащили из воды двух человек, которые решили переплыть реку Белую и не справились, сообщили в пресс-службе службы спасения 112.

Сначала переплыть реку решил 40-летний мужчина. Он стартовал напротив Бельского пляжа. Спасатели «подхватили» его в районе гипермаркета «Лента».

Через два часа переплыть реку решила 54-летняя женщина. Она отдыхала с подругой на берегу в районе Мелькомбината. На середине пути женщина обессилела. Ее подруга вызвала спасателей, которые оперативно прибыли и спасли пловчиху.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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